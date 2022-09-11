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Венеція продовжує боротися з надлишком туристів: у чому суть ідеї

Фото: Туристи у Венеції (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада туристичного міста створила карту питних точок -

Популярне італійське місто Венеція продовжує боротися з негативними наслідками надмірного туризму. Зараз туристів просять пити воду із фонтанів.

Для промотування ідеї створили карту зі 126 точками з питною водою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на times.travel.

Гостей міста просять не смітити і відмовитися від пластику

Щороку Італію відвідують сотні тисяч туристів, а після зняття більшої частини обмежень на поїздки через COVID-19, туризм майже повернувся до колишніх масштабів.

Італійське місто Венеція, який вважається одним з найкрасивіших місць відпочинку в світі, вживає заходів проти забруднення навколишнього середовища на своїй території.

Уряд країни просить туристів залишати всі канали, вулиці і площі Венеції в чистоті і порядку. У недавньому зверненні влада попросила туристів пити воду з громадських фонтанів, а не з пластикових пляшок.

Фото: Фонтан у Венеції (pixabay.com)

Щоб інформувати туристів, влада навіть запустила рекламну кампанію. Чиновники почали випускати карти громадських питних фонтанчиків на площі Сан-Марко, яка є історичною пам'яткою Венеції.

Всього існує близько 126 громадських питних фонтанчиків, пити з яких вважається безпечним. Такий підхід допоможе уникнути використання пластикових пляшок з водою.

Венеція бореться з надмірним туризмом після пандемії

Згідно з даними, туризм є причиною майже 40 відсотків відходів у Венеції. Тепер, коли індустрія туризму відновлюється після пандемії, міська влада шукає, які заходи можуть захистити місцеве середовище від туризму.

Фото: Вулиці у Венеції (pixabay.com)

Венеція довгий час потерпала від надмірного туризму і з усіх сил намагалася контролювати кількість туристів. Щоб стежити за цифрами, країна оголосила про плани стягувати плату за вхід з одноденних відвідувачів, яка, ймовірно, буде реалізована з 2023 року.

Нагадаємо, ми розповідали, що українці все рідше просять прихисток у ЄС.

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ІталіяВенецияТуризм