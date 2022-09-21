Не Турция и не США. Какая страна станет туристическим центром мира через 10 лет

Самыми туристическими странами мира в ближайшие 10 лет станут Индия и Китай. На туристическом рынке они потеснят лидеров США и Германию.

О такой картине будущего туризма свидетельствуют данные отчета об экономических тенденциях Oxford Economics для Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на mixnews.lv.

В лидерах "туристических экономик" – США, Китай и Германия

На сегодняшний день самые крупные туристические экономики мира – у США, Китая и Германии. Впрочем, центр туризма в ближайшее десятилетие все больше сместится в Азию, охватывая еще и Индию.

Хотя США все еще занимают лидирующее положение в мировом туризме, но в 2019 году экономика страны получила от туристической отрасли на 700 млрд долларов меньше. в 2021-м показатели опустились до 1,3 трлн долларов.

Пока США занимают первое место в мировой индустрии туризма, но эта позиция в скором времени может измениться.

Фото: Туристы в Чикаго, США (unsplash.com/richard-tao)

На втором месте по вкладу туризма в экономику – Китай. Несмотря на ковидные ограничения, страна сохраняет ведущие позиции. Туризм приносит Китаю 814 млрд долларов в ВВП страны.

И по прогнозам экспертов, Китай выйдет на первое место в этом рейтинге уже в 2032 году. Вклад отрасли путешествий и туризма в экономику страны может возрасти к тому времени до 3,9 трлн долларов.

Германия, которая зарабатывает на туризме 251 млрд долларов в год, сейчас считается третьей мощной туристической страной. По оценкам экспертов, Индия может скоро вытеснить ее, достигнув цифры в 457 млрд долларов.

Снижение доходов от экономики прогнозируют также Великобритании и другим европейским странам.

Где иностранные путешественники тратят больше денег

Отмечается, что самые большие траты совершают туристы в Европе. Во время пандемии Китай опустился со второго места на 11 место по тратам иностранцев. А на первое место по объему расходов международных путешественников вышла Франция, которая до пандемии находилась на четвертом месте.

Фото: Туристы во Франции, Париж (unsplash.com/mika-baumeister)

Далее список включает Испанию, Китай и США.

Примечательно, что Турции не прогнозируют особых изменений. В 2019 эта страна занимала 18 место из 20 с вкладом туристической индустрии в 78,2 млрд. долларов. В 2021 году этот показатель снизился до 59,3 млрд долларов, а страна оказалась на 15-м месте. В докладе прогнозируется, что через десять лет Турция по-прежнему не будет входить в десятку самых мощных туристических экономик мира.

Напомним, мы рассказывали про топ-10 стран для путешествий женщин в одиночку.