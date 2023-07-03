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Центры закрываются. Украинцев в Британии выселяют из отелей в трейлеры

Фото: Трейлеры для украинских беженцев (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев в Британии переселили за 270 километров от места, где они нашли работу и отдали детей в школу. Семьям выделили новое жилье в трейлерах на колесах.

До этого украинцы жили в отеле, который местные власти купили специально для беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на express.co.uk.

Из Украины в Уэльс прибыли более 7000 человек, из них 3200 – в рамках правительственной схемы суперспонсорства. 1200 украинцев остаются в помещениях, закупленных государством.

Правительство Уэльса заявляло, что центры в отелях и парках отдыха предназначались только для краткосрочного проживания, поэтому вариант размещения беженцев больше года не рассматривался. Власти планируют закрыть все приемные центры в течение 15 месяцев. Начнут с отелей, которые обходятся дороже, чем пансионы и парки отдыха.

Раньше беженцам ничего не нужно было платить, а теперь большинству семей, которые все еще живут в государстенном жилье в Уэльсе, местные власти выставляют счета. Объясняется это тем, что люди отклонили два предложения жилья в другом месте.

Один из таких случаев – переселение украинских семей из отеля в Монмутшире, где люди уже нашли работу и отдали детей в школу, за 270 километров в трейлеры в парке в Денбишире. Сейчас там уже 26 семей, и скоро добавится еще больше.

Беженцы жалуются, что многие семьи разделили и отправили из отеля в разные локации. Кроме того, им также выставляют счета за проживание в вагончиках на колесах, которые людям не по карману.

Условия во мобильных домиках также вызывают недовольство – из-за сырости плесень распространяется не только на стенах, но даже на шторах. Беженцам не разрешили держать кошек, домашних животных изъяли. Переселиться украинцам предлагают в местности, где нет рядом ни работы, ни магазинов – и люди отказываются.

Ранее сообщалось, что в Британии удвоилось число украинцев, потерявших жилье у спонсоров.

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Великобританияжилье для переселенцев