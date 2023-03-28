Центры для украинцев. Какие поезда для беженцев предлагает немецкая железная дорога

Бесплатный эвакуационный поезд в Германию из Польши продолжает перевозить украинских беженцев за счет немецкого правительства. Раз в два дня он отправляется из Перемышля в Ганновер.

Также в Германии создали несколько маршрутов, чтобы беженцы могли добраться до центров помощи по железной дороге, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Deutsche Bahn.

Какими поездами беженцы могут воспользоваться для въезда в Германию

Для въезда в Германию украинцам не нужен билет на поезд. Для этого достаточно загранпаспорта или украинской ID-карты. Для дальнейшего путешествия нужно будет получить бесплатный билет "helpukraine".

Въехать в Германию можно регулярными поездами, запущенными совместно с европейскими партнерами:

Варшава – Берлин (5 раз в день);

Перемышль – Краков – Берлин (1 раз в сутки);

Гдыня – Берлин (1 раз в сутки);

Вроцлав – Берлин (1 раз в день);

Прага – Дрезден (7 раз в сутки);

Вена – Пассау – Нюрнберг (8 раз в день);

Будапешт – Вена – Мюнхен (6 раз в сутки);

Вена – Мюнхен (2 раза в день).

Также для беженцев курсируют поезда специального назначения:

Краков – Франкфурт-на-Одере – Ганновер: отправление из Кракова по субботам, по понедельникам и по четвергам;

Вроцлав – Котбус: до 6 раз в сутки.

Через день курсирует поезд со спальными вагонами Перемышль – Ганновер с транзитной остановкой во Франкфурте-на-Одере.

Фото: Схема движения поездов для беженцев (bahn.de)

На что нужно обратить внимание во время поездки поездом

Украинцев предупреждают, что во время пересечения границы возможна проверка паспортов полицией. Это стандартная процедура, которая не занимает много времени.

В регулярных поездах есть бесплатный Wi-Fi и розетки. Там есть туалеты с пеленальным столиком и вагоны-рестораны. При возникновении вопросов можно обратиться к персоналу поезда.

На поездах специального назначения обычно есть команда сопровождения и волонтеры. В пути беженцам предлагают еду и напитки. Также можно воспользоваться павербанками с кабелями.

Что делать беженцам по прибытии в пункт назначения

Три основных станции прибытия в Германию: Ганновер Мессе/Лаатцен, Котбус и Берлин. Там беженцам оказывают необходимую помощь.

На этих вокзалах встречают работники или волонтеры, которые подскажут маршрут в центры помощи. Некоторые из них говорят на украинском, русском и английском. Также некоторые объявления из громкоговорителей на вокзале звучат на украинском и русском языках.

Фото: Ганновер – тразитный хаб для беженцев (gettyimages.com)

Ганноверский выставочный центр является первым координационным пунктом для многих беженцев из Украины. Там есть переводчики, горячая еда, спальные места и предоставляется помощь. Ганновер является транзитным хабом для эвакуационной поездки по Германии или в другую европейскую страну.

Город Котбус является еще одним важным центром для беженцев. На северной стороне вокзала находятся палатки, еда и напитки, предлагается уход за детьми. В выставочном зале можете остаться отдохнуть.

Если по прибытии в Берлин беженцы хотят остаться в столице, им нужно зарегистрироваться в "Welcome Hall Land Berlin" перед зданием вокзала. Там можно получить напитки, еду и медицинскую помощь. Оттуда автобусы доставляют беженцев в центры приема.

Напомним, мы писали, как беженцам в Германии найти социальное жилье.

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