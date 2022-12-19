Тысячи россиян не могут вернуться из Египта из-за санкций: причины

С закрытием неба Иордании для российских самолетов из-за отсутствия международного страхования многие чартерные рейсы в Египет были отменены.

Поэтому несколько тысяч российских туристов "застряли" в стране, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на profi.travel.

Авиационные власти с 15 декабря ввели ограничение на пролет воздушных судов, которые застрахованы в российских страховых компаниях и требуют страхования в Англии, которое перевозчики не могут получить из-за западных санкций.

Поэтому авиакомпании РФ, выполнявшие чартерные рейсы в Египет, были вынуждены отменить рейсы и пересматривать маршруты полетов. Одним из вариантов был "коридор" в небе Сирии, на который министерство обороны должно дать разрешение. Облет через Иран или акваторию Индийского океана увеличит продолжительность полетов вдвое и сделает их убыточными.

Пока известно, что проблемы с полетами в Египет возникли у авиакомпаний Nordwind Airlines, Pegas Fly, I Fly и "Россия".

Как сообщают российские СМИ, только для вывоза пассажиров авиакомпании I Fly из Египта требуется 15 вывозных рейсов.

Фото: Самолет авиакомпании I Fly (wikimedia.org/Pavel Adzhigildaev)

В общей сложности три авиакомпании, которые летали в Египет, имели емкость на 2-3 тысячи пассажиров ежедневно. Около 3 тысяч пассажиров должны вернуться из Египта. Они остаются в стране, пока решается вопрос с их вывозом самолетами других авиакомпаний: Egypt Air и Corendon (Турция).

Эксперты авиационной отрасли отмечают, что проблема непризнания российских страховых сертификатов выглядит серьезно. Такие решения стран могут быть вызваны опасениями вторичных санкций со стороны ЕС и США.

Недавно Лаос закрыл свое небо для пролета рейсов "Аэрофлота", из-за чего компании стало труднее летать в Таиланд без дозаправки по дороге.

Напомним, мы писали, что российская авиакомпания будет штрафовать пассажиров за выход из самолета.