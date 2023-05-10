Срочные выплаты. Украинцы могут получить деньги на лечение от международного фонда

Эстонский совет по делам беженцев оказывает жителям Украины многоцелевую денежную помощь. Одна из таких выплат – срочная для лечения.
Как получить экстренную помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу международной организации.
Эстонский совет по делам беженцев оказывает многоцелевую материальную помощь, чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев.
Международная организация поддерживает разные целевые группы в 9 областях: Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Херсонская, Николаевская, Одесская.
Денежную помощь оказывают на основе уязвимости, которую оценивают индивидуально. Сумма выплат составляет 6600 грн на человека за 3 месяца. Для регистрации нужно позвонить по номеру колл-центра: 067-105-28-03.
Без звонка можно подать срочный запрос на денежную помощь.
"Если у вас экстренный случай, когда многоцелевая материальная помощь нужна срочно и от этого зависит жизнь человека, вы можете подать срочный запрос на помощь", – отмечают на странице Эстонского совета по делам беженцев.
К таким экстренным случаям относятся два типа сложной жизненной ситуации:
При заполнении заявки на помощь следует загрузить медицинскую справку, подтверждающую заболевание, и копию паспорта.
Напомним, мы писали, что жителям общины в Киевской области выплатят помощь от DRC.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.