Тепер без тестів: популярна країна спростила правила в'їзду для туристів

Франція спростила правила в’їзду для вакцинованих українців.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Консульський підрозділ Посольства України у Франції у Facebook.

Країна скасувала вимогу щодо надання негативного тесту на COVID-19 для вакцинованих мандрівників, зокрема з України.

"Уряд Франції спростив санітарні вимоги для в'їзду іноземних громадян. З 12 лютого для в'їзду до Франції скасовується вимога пред'явлення негативного ПЛР або антигенного тесту для всіх іноземців, які мають сертифікат повної вакцинації. Для тих, хто не вакцинований, залишається вимога підтвердження нагальної мети тесту", — йдеться у повідомленні консульського підрозділу.

Згідно з оновленими даними на сайті МЗС України, Україна все ще знаходиться в так званій "помаранчевій" зоні за рівнем захворюваності на COVID-19, проте тепер повністю вакцинованим українцям при перетині кордону Франції більше не потрібно надавати негативний ПЛР або антиген-тест на коронавірус.

Які правила в'їзду до Франції для українців

В'їзд громадян України до Франції відбувається відповідно до імміграційних правил Франції для громадян із країн помаранчевої зони на наступних умовах:

1. Якщо громадянин України вакцинований однією з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) та дозволеними для використання на території Франції, він може в'їхати до Франції.

До них відносяться вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield та Jansen/Johnson & Johnson. При цьому вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen та 7 днів з другої дози у разі вакцинації іншими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield).

Фото: Франція спростила правила в’їзду для вакцинованих українців (unsplash.com/villagloria)

Для контролю на кордоні вимагають пред'явити лише документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, які захворіли на Covid-19.

Цикл вакцинації вважається дійсним, якщо з останньої дози вакцини пройшло не більше 9 місяців. В іншому випадку потрібна бустерна доза вакцини Pfizer або Moderna.

2. Якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в'їхати до Франції лише за умови пред'явлення документа, що підтверджує "нагальну необхідність" в'їзду, а також за наявності ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 48 годин або тесту на антиген, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до в'їзду, пройти тест на антиген в аеропорту Франції після прибуття та дотримуватися 10-денної самоізоляції.

Зазначені умови в'їзду застосовують як до дорослих, так і до дітей (вік від 12 років).

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