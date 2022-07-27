Тепер за свій рахунок. Медстраховка для українців у Чехії та Болгарії стане платною

У Болгарії та Чехії закінчується термін дії безкоштовного медичного страхування для українських біженців. Раніше медстраховку для наших громадян там оплачувала держава.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Bulgaria for Ukraine та Radio Prague International.

Що змінилося із медстраховкою для українців у Болгарії

Українці, які заїхали у Болгарію після 26 квітня 2022 року, мають право на безкоштовне медичне страхування із дати отримання тимчасового захисту на 90 днів. Далі страховий поліс їм треба буде оплачувати самостійно. Безкоштовним страхування залишиться для дітей віком до 18 років, а також для людей похилого віку - жінок, старших за 63 років та чоловіків, які старші 65 років.

Сума медичного страхування становить 28, 40 левів за місяць (545 гривень). Страховий платіж треба сплатити до 25 числа кожного місяця. У іншому випадку будуть нараховувати відсоток за прострочення платежу.

Фото: Українські біженці у Болгарії (Getty Images)

Якщо людина не сплачує за страховку протягом трьох місяців, то не має права отримувати безкоштовні медпослуги. Перевірити статус страхового полісу можна за посиланням або за телефоном 0700 18 700. Суму індивідуального боргу можна розрахувати за посиланням.

Як оплатити медстраховку у Болгарії

Українці можуть оплатити медичне страхування у Болгарії кількома способами: банківським переказом, напряму у страховій компанії, за допомогою поштового сервісу, а також через електронний сервіс для страхових компаній.

Чехія припиняє безкоштовне медичне страхування для українців

Українські біженці в Чехії втратили можливість отримувати безкоштовну медичну страховку від держави з 25 липня. Далі вони мають повідомити, як будуть оплачувати цю послугу.

Radio Prague International повідомляє, що українці, які перебувають у Чехії через війну терміном понад 150 днів, мають оформити медичне страхування в країні самостійно.

Тим, у кого вже є медичне страхування від держави, потрібно повідомити компанію, яка надає поліс, хто оплачуватиме його після 25 липня. Це потрібно зробити щонайбільше через 8 днів після закінчення попередньої оплати страховки. Залежно від компанії та умов поліс може коштувати від 200 до 500 доларів (близько 7 500-19 000 гривень), пише видання.

Нагадаємо, ми писали, як українцям отримати виплати від міжнародних організацій.