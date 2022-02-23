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Свобода мандрівок. Чи можна тепер їхати до ЄС із вакциною CoronaVac

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Середа 23 лютого 2022 16:01
Свобода мандрівок. Чи можна тепер їхати до ЄС із вакциною CoronaVac Фото: Чи можна тепер їхати до ЄС із вакциною CoronaVac (unsplash.com/chuttersnap)
Автор: Катерина Гончарова

У Європі визнаватимуться вакцини, схвалені ВООЗ: що це означає для туристів

Подорожувати до Європи з 1 березня значно простіше.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Починаючи з першого дня весни цього року, у країнах ЄС почнуть приймати не лише COVID-сертифікати про повний курс вакцинації, а й довідки про одужання.

Також у нових правилах додали пункт про те, що для в'їзду застосовуватимуться вакцини, схвалені ВООЗ.

Це означає, що через довгий час українцям, щепленим препаратом CoronaVac, буде набагато більше можливостей для подорожей до країн ЄС. Раніше з цією вакциною можна було подорожувати далеко не до всіх країн Європи – кожна держава приймала таке рішення індивідуально.

Чи можна з 1 березня їхати до ЄС щепленим CoronaVac

Згідно з новими правилами, які можуть почати застосовувати для туристів з третіх країн, ті, хто в'їжджає, мають бути щеплені вакцинами, визнаними в ЄС:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech);
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Novavax;
  • Janssen (Johnson & Johnson's).

Також в нові правила був доданий пункт про те, що визнаватимуться вакцини, схвалені ВООЗ, що дозволить туристам, щепленим вакциною CoronaVac (Sinovac), відвідувати зі своїми сертифікатами країни ЄС.

Свобода мандрівок. Чи можна тепер їхати до ЄС із вакциною CoronaVacФото: Правила в'їзду до ЄС з 1 березня 2022 року із вакциною CoronaVac (unsplash.com/guillaumeperigois)

Усі сертифікати про вакцинацію для в'їзду до держав Європейського Союзу будуть дійсні протягом 14-270 днів після повної вакцинації, за винятком бустерної дози.

Для вакцин, які не визнані в ЄС (а лише ВООЗ), у деяких країнах можуть застосовуватись додаткові умови – тести перед прибуттям чи самоізоляція.

Для вакцин, визнаних в ЄС, але без відповідного електронного сертифіката, також може знадобитися ПЛР-тест перед прибуттям.

Нагадаємо, ми писали, що потрібно знати про нові правила подорожей до ЄС.

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