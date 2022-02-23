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Свобода путешествий. Можно ли теперь ехать в ЕС с вакциной CoronaVac

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 16:01
Свобода путешествий. Можно ли теперь ехать в ЕС с вакциной CoronaVac Фото: Можно ли теперь ехать в ЕС с вакциной CoronaVac (unsplash.com/chuttersnap)
Автор: Катерина Гончарова

В Европе будут признаваться вакцины, одобренные ВОЗ: что это означает для туристов

Путешествовать в Европу с 1 марта станет значительно проще.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Начиная с первого дня весны этого года, в странах ЕС начнут принимать не только COVID-сертификаты о полном курсе вакцинации, но и справки о выздоровлении.

Также в новых правилах добавили пункт о том, что для въезда будут применяться вакцины, одобренные ВОЗ.

Это означает, что спустя долгое время украинцам, привитым препаратом CoronaVac, будет гораздо больше возможностей для поездок в страны ЕС. Ранее с этой вакциной можно было путешествовать далеко не во все страны Европы – каждое государство принимало такое решение индивидуально.

Можно ли с 1 марта ехать в ЕС привитым CoronaVac

Согласно новым правилам, которые могут начать применять для туристов из третьих стран, въезжающие должны быть привиты вакцинами, признанными в ЕС:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech);
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Novavax;
  • Janssen (Johnson & Johnson's).

Также в новые правила был добавлен пункт о том, что будут признаваться вакцины, одобренные ВОЗ, что позволит туристам, привитым вакциной CoronaVac (Sinovac), посещать со своими сертификатами страны ЕС.

Свобода путешествий. Можно ли теперь ехать в ЕС с вакциной CoronaVac

Фото: Правила въезда в ЕС с 1 марта 2022 года с вакциной CoronaVac (unsplash.com/guillaumeperigois)

Все сертификаты о вакцинации для въезда в государства Европейского Союза будут действительны на протяжении 14-270 дней после полной вакцинации, за исключением бустерной дозы.

Для вакцин, которые не признаны в ЕС (а только ВОЗ), в некоторых странах могут применяться дополнительные условия – тесты перед прибытием или самоизоляция.

Для вакцин, признанных в ЕС, но без соответствующего электронного сертификата, также может потребоваться ПЦР-тест перед прибытием.

Напомним, мы писали, что нужно знать о новых правилах путешествий в ЕС.

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