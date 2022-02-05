Надшвидкісний експрес: чим дивує туристів найглибша у світі станція залізниці

Badaling Great Wall під Великим китайським муром називають дивом інженерної думки
У Пекіні запустили перший у світі самоврядний надшвидкісний пасажирський експрес, повідомляє CNN Travel.
Поїзд проходить ще через одне чудо інженерної думки — станцію Badaling Great Wall. Найглибша високошвидкісна залізнична станція у світі, яка також є туристичною локацією.
Лінії нової дороги розраховані на рух по них поїздів зі швидкістю до 350 км/год, таким чином пасажири зможуть доїхати від Північного вокзалу в Пекіні до олімпійських об'єктів у Чжанцзякоу всього за 50 хвилин.
Збудована у 2019 році станція знаходиться в районі Бадалін, біля однієї з частин з найбільших у світі стародавніх чудес — Великого китайського муру. Щоб захистити культурну пам'ятку від структурних пошкоджень, залізнична гілка та станція були прокладені глибоко під землею.
Будівництво такої складної станції стало непростим завданням для інженерів. Вони використовували електронний детонатор, щоб точно розрахувати час вибуху з точністю до мілісекунди. Ця технологія була вперше використана в Китаї та дозволила робітникам підтримувати швидкість вібрації нижче 0,2 сантиметра на секунду.
Станція включає 12-кілометрову систему тунелів під об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Починаючи з 2016 року будівництво тунелю та станції зайняло близько трьох років.
На станції є три різні поверхи для прибуття та відправлення поїздів. Споруда, розташована на глибині 102 метри під землею і займає площу понад 36 000 квадратних метрів, вважається найглибшою і найбільшою у світі підземною високошвидкісною залізничною станцією.
Станція знаходиться за кілька хвилин від станції канатної дороги Great Wall і приблизно за 800 метрів від початку Великого китайського муру Бадаліна. Тут також розташовано другий за довжиною ескалатор у Китаї, довжина якого становить 88 метрів, а висота – 42 метри.
Через велику відстань до платформи поїзда ворота станції закриваються для пасажирів за 12 хвилин до відправлення останнього поїзда замість звичайних п'яти хвилин на інших станціях у Китаї. Це зроблено для того, щоб пасажири мали достатньо часу, щоб встигнути шлях через велику станцію.
Фото: На станции Badaling Great Wall есть три разных этажа для прибытия и отправки поездов (en.wikipedia.org)
Бадалін — найбільш відвіданий туристами відрізок Великого китайського муру, який прокладено за 75 кілометрів на північний захід від Пекіна і сполучений з ним автобусним експресом, а після Пекінської Олімпіади-2008 — і залізничним експресом.
Побудований під час імперії Мін (1368-1644), ретельно відреставрований за Мао Цзедуна, а в 1957 році першою з ділянок Великого китайського муру для вільного відвідування всіма бажаючими. Щороку сюди приїжджають мільйони туристів.
Від 1 червня 2019 на відвідування ділянки Великого китайського муру Бадалін можна буде бронювати квитки онлайн за тиждень до екскурсії. Це займе хвилину і при вході необхідно пред'явити лише посвідчення особи. Проте за правилами кількість відвідувачів на день не повинна перевищувати 65 тисяч осіб.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Китаї відкрили найдовший підводний автомобільний тунель.