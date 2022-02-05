Надшвидкісний експрес: чим дивує туристів найглибша у світі станція залізниці

У Пекіні запустили перший у світі самоврядний надшвидкісний пасажирський експрес, повідомляє CNN Travel.

Поїзд проходить ще через одне чудо інженерної думки — станцію Badaling Great Wall. Найглибша високошвидкісна залізнична станція у світі, яка також є туристичною локацією.

Непросте завдання для інженерів. Як влаштована Badaling Great Wall

Лінії нової дороги розраховані на рух по них поїздів зі швидкістю до 350 км/год, таким чином пасажири зможуть доїхати від Північного вокзалу в Пекіні до олімпійських об'єктів у Чжанцзякоу всього за 50 хвилин.

Збудована у 2019 році станція знаходиться в районі Бадалін, біля однієї з частин з найбільших у світі стародавніх чудес — Великого китайського муру. Щоб захистити культурну пам'ятку від структурних пошкоджень, залізнична гілка та станція були прокладені глибоко під землею.

Фото: Великий китайський мур (unsplash.com/diego-jimenez)

Будівництво такої складної станції стало непростим завданням для інженерів. Вони використовували електронний детонатор, щоб точно розрахувати час вибуху з точністю до мілісекунди. Ця технологія була вперше використана в Китаї та дозволила робітникам підтримувати швидкість вібрації нижче 0,2 сантиметра на секунду.

Станція включає 12-кілометрову систему тунелів під об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Починаючи з 2016 року будівництво тунелю та станції зайняло близько трьох років.

На станції є три різні поверхи для прибуття та відправлення поїздів. Споруда, розташована на глибині 102 метри під землею і займає площу понад 36 000 квадратних метрів, вважається найглибшою і найбільшою у світі підземною високошвидкісною залізничною станцією.

Фото: Станція Badaling Great Wall у Пекіні (en.wikipedia.org)

Станція знаходиться за кілька хвилин від станції канатної дороги Great Wall і приблизно за 800 метрів від початку Великого китайського муру Бадаліна. Тут також розташовано другий за довжиною ескалатор у Китаї, довжина якого становить 88 метрів, а висота – 42 метри.

Через велику відстань до платформи поїзда ворота станції закриваються для пасажирів за 12 хвилин до відправлення останнього поїзда замість звичайних п'яти хвилин на інших станціях у Китаї. Це зроблено для того, щоб пасажири мали достатньо часу, щоб встигнути шлях через велику станцію.

Фото: На станции Badaling Great Wall есть три разных этажа для прибытия и отправки поездов (en.wikipedia.org)

Найпопулярніший у туристів відрізок Великого китайського муру

Бадалін — найбільш відвіданий туристами відрізок Великого китайського муру, який прокладено за 75 кілометрів на північний захід від Пекіна і сполучений з ним автобусним експресом, а після Пекінської Олімпіади-2008 — і залізничним експресом.

Побудований під час імперії Мін (1368-1644), ретельно відреставрований за Мао Цзедуна, а в 1957 році першою з ділянок Великого китайського муру для вільного відвідування всіма бажаючими. Щороку сюди приїжджають мільйони туристів.

Від 1 червня 2019 на відвідування ділянки Великого китайського муру Бадалін можна буде бронювати квитки онлайн за тиждень до екскурсії. Це займе хвилину і при вході необхідно пред'явити лише посвідчення особи. Проте за правилами кількість відвідувачів на день не повинна перевищувати 65 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Китаї відкрили найдовший підводний автомобільний тунель.