Студентів не випускають за кордон. Що робити та куди звертатись

Студенти іноземних навчальних закладів підпадають під категорію тих, кому дозволяють виїзд з України під час воєнного стану. Водночас деякі студенти скаржаться, що їм відмовляють у виїзді, навіть ніби коли ті пред'явили всі необхідні документи. Але у Держприкордонслужбі кажуть, що деякі особи намагаються видати себе нібито за студентів іноземних ВНЗ - таких людей прикордонники передають поліції.

Що потрібно студентам для виїзду за кордон і куди звертатись, якщо відмовили у виїзді — TRAVEL РБК-Україна розпитало експертів.

"Деякі видають себе за студентів. Передаємо їх поліції" — ДПСУ

"Відсоток студентів, яким вдається перетнути кордон, щоб потрапити на навчання до іноземних навчальних закладів, зараз мізерно малий", — розповідає у своїх відео в Instagram адвокат Андрій Ювченко з Чернівців. Він каже, що такі відмови трапляються часто, і до нього за юридичною допомогою через таку проблему вже немало студентів.

За словами адвоката, на кордоні розвертають багатьох із тих, хто виїздить на навчання в іноземні університети. Він стверджує, що багато студентів завертають назад на одному із пунктів пропуску, після чого їдуть на інший прикордонний пункт, але отримують відмову й там — навіть за пред'явлення необхідних документів.

Втім, окремої статистики відмов у перетині кордону студентам іноземних навчальних закладів у Держприкордонслужби немає. Але відомство фіксує випадки, коли люди намагалися виїхати з України, видаючи себе за студентів західних університетів, каже у коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Фото: Щодня певну кількість людей не випускають з України. Серед них — ті, хто видає себе за студентів іноземних ВНЗ — ДПСУ (facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Є загальні правила перетину кордону, в тому числі — обмеження, які діють на період воєнного стану. Ми контролюємо їх дотримання. Звісно, бувають випадки, коли певні особи намагаються представитися студентом "вишу" за кордоном і використовують підробні документи, з якими хочуть виїхати за кордон. Ми передаємо таких осіб співробітникам поліції для подальшого встановлення обставин правопорушення і подальшого притягнення їх до відповідальності", - розповів він.

За словами речника ДПСУ, щоденно близько 150 осіб отримують відмову у перетині кордону України.

"Більшість із них становлять чоловіки — громадяни України, які підпадають під обмеження щодо перетину державного кордону України. Серед них є ті, хто в тому числі намагається себе видати за тих, хто нібито навчається у ВНЗ за кордоном", — додав Андрій Демченко.

Можна намагатися перетнути кордон, тільки якщо у вас всі документи справжні й не підроблені. Інакше є "ризик потрапити не на студентську лаву, а на іншу", звертає увагу й адвокат Андрій Ювченко.

Фото: Перше, що слід перевірити до перетину кордону – це наявність усіх документів (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Як виїхати за кордон студентам: список документів

Виїзд з України під час воєнного стану забороняється студентам, які навчаються в українських університетах. Але дозволяється тим, хто вчиться в іноземних ВНЗ, йдеться на сайті Держприкордонслужби. Там перераховують список документів, які потрібні для виїзду:

студентський квиток або студентська віза;

перекладені та нотаріально завірені документи навчання особи у закордонному ВНЗ;

військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією);

довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Також для виїзду студента потрібен закордонний паспорт, а підтвердженням навчання у закордонному ВНЗ може бути студентський квиток, довідка з навчального закладу, виклик на навчання або документ, який підтверджує право на тимчасове проживання в країні у зв’язку із навчанням. Також - контракт, квитанція про оплату за навчання, каже РБК-Україна керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

"Тому перше, що слід перевірити до перетину кордону – це наявність усіх документів. У довідці військовий комісар зазначає інформацію про дозвіл на вибуття за кордон тієї чи іншої особи з метою продовження навчання. У військово-обліковому документі повинен бути запис про відстрочку за певною підставою.

А оскільки студентам-чоловікам, які навчаються в українських "вишах", але мають такий припис у ВОД, заборонено виїзд за межі території України, то прикордонникам важливо побачити також документи з іноземного університету з перекладом, які доведуть інспекторові у пункті пропуску, що особа вирушає за межі країни саме з метою продовження/початку навчання у європейському ВНЗ", - пояснює фахівець.

Фото: Відмову у виїзді з України можна оскаржити - у вигляді листа Держприкордонслужбі або подавши позов до суд (Getty Images)

За словами Ігоря Ясько, документи необхідно зробити у двох екземплярах - один для територіального центру комплектування та соціальної підтримки, другий комплект буде потрібний на кордоні. В документах про навчання обов'язково має бути зазначена форма навчання: денна або дуальна.

Що робити, якщо студенту відмовили у виїзді за кордон

Якщо вам відмовили у виїзді за кордон і ви вважаєте таке рішення прикордонника неправомірним, його можна оскаржити, каже адвокат Андрій Ювченко.

"Алгоритм оскарження відмови студентами іноземних ВНЗ може бути такий. Студент звертається до прикордонників, бажано письмовою скаргою на керівника служби. Строк розгляду такої скарги - до 30 діб. Також можна оскаржити, подавши позов до суду. Строк розгляду у такому випадку складає 60 діб", - каже він.

Однак фахівці попереджають, що оскарження таких ситуацій в суді може затягнутися на роки. І це зазвичай не вирішує ситуації, коли людині треба виїздити за кордон вже найближчим часом. Тому головна рада в такому разі – заздалегідь мати при собі весь список необхідних для виїзду документів та правильно їх оформити згідно з усіма вимогами.

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