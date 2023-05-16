Касается россиян. Болгария ужесточает правила въезда: детали

Болгария ужесточает правила въезда по шенгенской визе. Теперь в страну можно будет попасть только тем иностранцам, кто до этого уже пересек границы зоны Шенгена.

Новое решение вступило в силу в конце апреля, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Власти Болгарии объявили, что владельцы двукратной или многократной шенгенской визы имеют право на въезд в страну, если их виза использовалась хотя бы один раз для въезда в страну Шенгенского соглашения.

"Болгария применяет безвизовый режим для владельцев действующих многократных шенгенских виз. Они будут иметь право въезжать и проживать в Республике Болгарии не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода с даты первого въезда без необходимости иметь болгарскую краткосрочную визу. Это правило применяется только при условии, что шенгенская виза уже использовалась хотя бы один раз для въезда в страну Шенгенского соглашения", – говорится в сообщении посольства Болгарии.

Это означает, что все, кто только что получил шенгенскую визу, должны будут сначала въехать в любую из 27 стран зоны или в страну, выдавшую визу, чтобы получить разрешение на въезд в Болгарию.

Аналогичные требования действуют для национальных виз Румынии и Кипра, по которым можно въезжать в Болгарию.

Болгария является страной ЕС, но пока не стала страной Шенгенского соглашения.

Для украинцев при въезду в Болгарию действует безвизовый режим – находиться там можно до 90 дней. Этот период не учитывается в дни пребывания в Шенгенской зоне. Также в связи с войной в Украине в Болгарию можно ехать с целью получения временной защиты даже без действующего загранпаспорта.

Фото: Болгария ужесточает визовый режим (pixabay.com)

Однако для граждан РФ действует визовый режим. Поскольку авиасообщение из России в Болгарию отменено, российским туристам предлагают добираться в эту страну через Турцию.

С октября 2022 года в Болгарии для получения туристических мультивиз россиянам нужно иметь в паспорте ранее выданную болгарскую визу или шенген.

С марта 2023 года Болгария ужесточила выдачу многократных виз россиянам. В конце марта начали выдавать в основном однократные визы, с которыми можно въехать только в Болгарию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.