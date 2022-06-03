Стати спонсорами українських біженців хочуть вже понад 45 тисяч американців

Понад 45 000 американців подали заявки на спонсорування українських біженців у США.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNBS news.

Приймаючи українців, у США розвивають приватне спонсорство

Згідно з даними міністерства внутрішньої безпеки (DHS), стільки американців подали заявки на спонсорство українців всього за місяць.

Станом на початок літа трохи понад 6500 українців прибули в США в рамках програми Uniting for Ukraine: її почали 25 квітня.

"Кількість заявок і схвалених справ вказує на те, що програма може швидко стати найбільшою офіційною приватною ініціативою зі спонсорства біженців в історії США. Вона може затьмарити програму, закриту в 1990-х роках, що дозволяла американцям фінансувати переселення 16 000 біженців протягом шести років", - пише видання.

"Думаю, це прекрасний приклад. Уряд Сполучених Штатів дає можливість окремим особам і громадським групам зробити крок вперед і безпосередньо переселити біженців", - вважає Метью Ла Корте, аналітик імміграційної політики в центрі Нісканен.

У програмі Uniting for Ukraine уряд США вирішив не застосовувати традиційну систему прийому біженців. Цього разу для допомоги біженцям почали залучати звичайних американців і різні організації-волонтерів, школи, університети тощо.

Фото: За програмою Uniting for Ukraine в США хочуть прийняти до 100 тисяч українців

На відміну від Канади і деяких європейських країн, раніше в США приватне спонсорство біженців широко не застосовували.

Але адміністрація Байдена, яка скасувала різке скорочення адміністрацією Трампа програми для біженців, планує до кінця 2022 року створити пілотну програму приватного спонсорства для всіх біженців, повідомив CBS News представник Держдепартаменту.

"Досвід буде ґрунтуватися на уроках, узятих з зусиль уряду США за останній рік з висунення індивідуальних ініціатив приватного спонсорства, щоб дозволити американцям відігравати провідну роль в прийомі новоприбулих афганців і українців", — додав чиновник.

За статистикою DHS, приблизно 7300 або 15% американців, які подали заявки на спонсорування українців, проживають в штаті Нью-Йорк. Також спонсорів виявилося найбільше в Чикаго, Сіетлі, Філадельфії, Лос-Анджелесі, Майамі, Вашингтоні, Сакраменто, Портленді і Клівленді.

Нагадаємо, у США навесні зафіксували найвищий відсоток підтримки приїздів біженців - американці виступили за прийом українців у країні.