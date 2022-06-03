СРСР повертається. Через санкції в Росії - гострий дефіцит деталей та товарів

Безліч великих міжнародних компаній припиняють співпрацю з Росією і повністю йдуть з її ринку.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на статтю Washington Post.

Великі бренди йдуть з Росії, викликаючи дефіцит комплектуючих

Компанії Ericsson і Nokia — одні з тих, хто вирішив заморозити бізнес з Росією. Це змусило операторів стільникового зв'язку раптово почати шукати по всьому світу вживані вишки й запчастин для обслуговування і розширення мережі.

"Схоже, навіть китайська компанія Huawei відкладає на невизначений термін розгортання в Росії технології 5G наступного покоління — послуги, яку провайдери тестували до вторгнення в Україну", — пише видання.

"Протягом п'яти років між Росією та рештою світу буде величезний розрив у стільниковому зв'язку", — сказав виданню Григорій Бакунов, експерт з російських технологій.

Після недавнього виходу з ринку французького автовиробника Renault Росія рухається до відновлення виробництва "Москвича" — моделі авто радянської епохи, яка збанкрутувала два десятиліття тому через те, що там так і не досягли зарубіжних стандартів якості.

Фото: Навіть на виробництвах, що створюють російські авто, стикаються з труднощами (Getty Images)

"Однак збої в поставках торкнулися не тільки складальних ліній, де використовують нові технології. Також і тих, де потрібні будь-які імпортні матеріали", — пише видання.

Санкції щодо Російської Федерації практично зламали всю логістику в країні, визнав міністр транспорту Росії Віталій Савельєв під час візиту в Астраханську область.

Що очікує РФ "під ковпаком санкцій"

Згідно з прогнозами JPMorgan, рецесія через санкції буде не такою сильно, хоча і більш затяжною, ніж передбачалося раніше. Після першої хвилі західних санкцій у 2014 році через окупацію Росією українського Криму РФ стала покладатися на внутрішнє виробництво. Але ця схема так і не спрацювала, пише Washington Post.

"Росія домоглася певних успіхів у виробництві продуктів харчування, знизивши залежність від імпорту. Але звіт Центрального банку Росії за 2021 рік показав, що 65% вітчизняних компаній для своєї роботи як і раніше потребують імпорту", — наводять дані у виданні.

Санкції закрили двері для широкого кола найважливіших ресурсів.

"Хоча багато хто з них прямо не забороняли, вони більше не доступні, оскільки іноземні компанії уникають ведення бізнесу в Росії", — пише Washington Post.

Дефіцит товарів для росіян там порівнюють тим, як це було за часів СРСР:

"Як у трагікомічній епосі, яку висміяли у відомій в рекламі Wendy's 1980-х років: там показали радянський показ мод, де повсякденний, вечірній одяг і навіть купальники виглядали однаково — сірі тьмяні халати".

Відео: "Не мати вибору - це не смішно". Показ мод в СРСР за дефіциту тканин висміяли в рекламі 1985 року (yutube.com/The Hall of Advertising)

"Особливо якщо там захочуть створити щось складне, то доведеться покладатися тільки на проекти та розробки, яким 10 або 20 років. Технологічний розрив із Заходом буде збільшуватися, і вони не зможуть його подолати", — говорить Томас Мальмлоф, старший науковий співробітник Шведського агентства оборонних досліджень.

Галузі, де потрібні передові технології, страждають найбільше.

"Автомобілі, танки, засоби гігієни, навіть папір для друку. Десь потрібні мікрочіпи, спеціальна хімія та інші імпортні товари, з якими у Росії проблеми", — зазначає шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд.

Дефіцит алкоголю зі США і тканин з Італії

Санкції вдарили й по поставках алкоголю до РФ із США. За оцінками російських дистриб'юторів, США щорічно експортують до Росії близько 7 мільйонів літрів віскі, рому, джину і бурбону. Щоб заповнити дефіцит, в країну стали завозити дрібні і менш відомі марки.

Фото: Де товари і залишилися, то продаються за вищою ціною (unsplash.com)

"Навіть якщо всі інші міста в Росії будуть страждати і завтра їм буде нічого їсти, в Москві все одно будуть гроші. Люди, здається, звикли до ситуації. Моя головна проблема зараз — це відсутність американського алкоголю", — говорить виданню власник коктейль-бару в Москві.

Там, де товари все ще доступні, вони часто дорожчі або нижчої якості, пише WP.

"Якщо нам потрібно зшити якісний одяг, ми зазвичай йдемо і купуємо хорошу італійську тканину", — розповідає власниця текстильної фабрики в Московській області на умовах анонімності через страх репресій з боку уряду.

За її словами, компанія працювала зі старими запасами якісних тканин. Але тепер там думають, чи не почати шити дешевший одяг або зовсім закритися, коли запаси закінчаться.

"Якість того, що є в Росії, просто не відповідає рівню", — відзначає вона.

Власниця логістичної фірми в Москві, яка відмовилася назвати своє прізвище, тому що побоюється уряду, каже, що санкції призвели до зростання цін.

Фото: Поставки багатьох важливих деталей відкладаються на невизначений термін - WP (Getty Images)

"Що відбувається? Як ви думаєте, що відбувається? Ціни ростуть, ростуть і ростуть", — констатує вона.

Російські виробники намагалися компенсувати дефіцит в Туреччині і на ринках Азії. Але завадили збої в ланцюжку поставок, пов'язані з пандемією. І виявилося, що багато російських складальних ліній були спроектовані з урахуванням європейських або інших західних технологій. Замінити їх непросто.

За словами власниці компанії, те, що раніше доставлялося за два тижні, тепер треба чекати шість тижнів. Деякі деталі навіть для невеликих рядових підприємств затримуються взагалі на невизначений термін.

"Виробництво одягу, взуття та продуктів не зупиниться. Але ми повернемося до того, якою була Росія 60-х, 70-х, 80-х: де якість гірше, а ціна вище. Коли ми хотіли купити кухню, треба було б піти в магазин, отримати номер і стояти в черзі. Але чекали не години та не дні. Іноді — пів року. Боюся, ці дні повертаються", — каже жінка.

Нагадаємо, через санкції російські літаки розберуть на деталі.