"Попит цього року зашкалює". Де відпочити на березі Дністра влітку

Хмельниччина – туристичний регіон України, який має величезну кількість "магнітів": палаци, садиби та маєтки. Загалом - понад 3000 пам'яток культурної і історичної спадщини.

Природа теж вражає – подільське "море" Бакота, водоспад із лагуною, скелі та мальовничі береги Дністра. Мандрівники називають ці місця "божою красою" і "раєм на землі", а любителі моря вже оцінили пляжний відпочинок серед скель.

TRAVEL РБК-Україна наводить кілька локацій, де можна відпочити цікаво та комфортно.

"Дністер на Хмельниччині в цьому році заміняє море, бо тут безпечно"

Туристи на Хмельниччині в цьому році є - хоча стало менше організованих турів, а все більше українців подорожують в регіон власними автомобілями. Це пов'язано з тим, що люди бояться заздалегіть бронювати і планувати відпочинок, бо не знають, яка буде ситуація в країні, пояснює в коментарі РБК-Україна Сергій Толстіхін, експерт із розвитку туризму в громадах.

"На 100% підтверджую, що туризм на Хмельниччині є, хоч і здебільшого сконцентрований біля Дністра. Попит зашкалює, дуже багато людей. А враховуючи, що зараз тут багато переселенців, котрі за звичайних обставин навряд чи би сюди приїхали, то саме вони складають досить велику частину туристів", - зазначає фахівець.

Фото: Купання у Дністрі (unsplash.com/andriyko-podilnyk)

Він пояснює: відпочинок на Дністрі завжди був більш активний, ніж на решті Хмельниччини, але цього року - особливо.

"Чорне море зараз недоступне, Дніпро зараз в зоні підвищеної небезпеки. Раніше, припустімо, жителі Хмельницького, які хотіли до води - могли поїхати в Затоку, Залізний Порт, Південне. А зараз "відрізали" альтернативу, а до води хочеться. А тут на Дністрі - і близько, і доступно, і безпечно для дітей. Багато людей зараз на березі плавають і відпочивають, також ходять судна, катери", - описує він відпочинок в регіоні в цьому році.

За словами знавця, на Дністрі в Хмельницькій області комфортно купатися:

"На Хмельниччині течія значно слабша, ніж на Тернопільщині, тому в нас набагато менше сплавів на байдарках - бо там не треба гребти, а в нас треба. На Бакоті взагалі Дністер широкий і течія дуже слабка, що створює непогані умови для спокійного купання", - розповідає Сергій Толстіхін.

Він попереджає: треба усвідомлювати що відпочинок на Дністрі і пляжі там – не такі, до яких звикли відпочивальники на чорному морі. Переважає камяний берег, що компенсується дуже гарними краєвидами.

"За відсутності опадів і великої спеки часами Дністер починає "цвісти", вода стає трохи зеленою і з'являються водорості, зате зовсім немає медуз", - називає він "мінуси" локації.

Фото: Краєвиди на Бакоті (facebook.com/Марія Хорняк-Лук'янова)

Що подивитися і які локації відвідати на Хмельниччині

Цей регіон туристи обирають завдяки безпеці та великій кількості цікавих локацій.

"Поділля – одна з туристичних перлин України. Зараз в умовах військової агресії Російської Федерації, було відрізано багато туристичних дестинацій. Фактично все узбережжя Чорного моря, весь Схід. Тому відвідування Поділля в цьому році дуже актуально - у нас дуже безпечний регіон, дуже мало військових, інфраструктурних, великих промислових об'єктів", - розповідає про безпечність мандрівок Сергій Толстіхін.

Другий "магніт", за його словами, – на Хмельниччині є понад 3 тисячі об'єктів культурно-історичної спадщини, безліч об'єктів сакральної архітектури, краєвиди.

На прохання РБК-Україна фахівець радить місця та пам'ятки, які варто відвідати під час відпочинку на Хмельниччині:

"В першу чергу рекомендував би відвідати національний парк " Подільські товтри ", в якому досконало поєднуються природні краєвиди з історичною архітектурою. Там добре розвинена туристична інфраструктура – місцеві підприємці влаштовують різноманітні дегустації, майстер-класи, є що подивитися";

", в якому досконало поєднуються природні краєвиди з історичною архітектурою. Там добре розвинена туристична інфраструктура – місцеві підприємці влаштовують різноманітні дегустації, майстер-класи, є що подивитися"; "Можна відвідати саму Бакоту – є понад 30 садиб, в яких можна поселитися на будь-який смак і бюджет, замовити цікаве крафтове харчування. У нас є винороби, трав'ярня, велопрокат, можна покататися на катамаранах, човниках. Без жодної підготовки можна поїхати у професійні велотури";

– є понад 30 садиб, в яких можна поселитися на будь-який смак і бюджет, замовити цікаве крафтове харчування. У нас є винороби, трав'ярня, велопрокат, можна покататися на катамаранах, човниках. Без жодної підготовки можна поїхати у професійні велотури"; "Однозначно раджу відвідати печеру "Атлантида" у селі Завалля біля Кам'янця-Подільського. У них дуже потужна інфраструктура: відразу дають напрокат спеціальний одяг, є хостел, де можна недорого заночувати, гід, який проведе печерами";

у селі Завалля біля Кам'янця-Подільського. У них дуже потужна інфраструктура: відразу дають напрокат спеціальний одяг, є хостел, де можна недорого заночувати, гід, який проведе печерами"; "Також – замки Поділля і Хмельниччини . У нас їх декілька десятків різного ступеня збереженості – починаючи від таких "мастодонтів" як Кам'янець-Подільська і Меджибізька фортеці, і закінчуючи руїнами";

. У нас їх декілька десятків різного ступеня збереженості – починаючи від таких "мастодонтів" як Кам'янець-Подільська і Меджибізька фортеці, і закінчуючи руїнами"; "Малієвецький музей – палац Орловських у селі Маліївці, водоспад з гротами. На Малієвщині півтора десятка більших або менших водоспадів - з них популярний Малієвецький і Бурбон".

Фото: Малієвецький водоспад (wikipedia.org)

Готелі та відпочинкові комплекси на Дністрі

Ми подивилися, де можна оселитися під час відпустки на Дністрі на Хмельниччині.

Готельно-туристичний комплекс "Ксенія" у селі Врублівці знаходиться на березі річки Тарнава, лівої притоки Дністра. Від Кам'янець-Подільського до Врублівців - 15 км.

Відгуки у соцмережах відпочинкового комплексу не перший рік схвальні. Наприклад, одна із гостей написала так:

"Був повний релакс майже як в Чорногорії, не уявляла, що такі місця є в Україні. Нас прекрасно приймали, смачно годували, про джакузі просто неба взагалі мовчу".

В коментарях на сторінці готелю в Instagram можна побачити рекомендацію від українського модельєра Андре Тана, який назвав це місце своїм "другими домом під час війни".

Фото: Комплекс у селі Врубліці (скріншот РБК-Україна/xenia.com.ua)

Готель пропонує комфортабельні номери, ресторан та альтанки з краєвидами на річку, сауну, чани, 2 плавальні басейни, фітнес-зона, спа-центр, конференц-зал. Загалом комплекс розташований на території в 2 гектари.

"Дім мандрівника" - у селі Гораївка. Це садиба для мандрівників на Бакоті – для тих, хто приїхав за тишею і велопрогулянками мальовничою місцевістю. Бакота – затоплене село, яке зараз сприймають як місце сили. "Бакотське море" має площу півтори тисячі гектарів, а глибину – 50 м.

Фото: Відпочинок на Бакоті в "Домі мандрівника" (facebook.com/Марія Хорняк-Лук'янова)

В садибі є кілька кімнат для сімей та ще з двоповерховими ліжками – хостельного типу. Поселитися можна як в будинку, так і в літній кухні з піччю, надворі є місця у наметах. Їжу можна готувати самим на кухні або замовляти по сусідству. Спілкування з природою можна поєднати із гастротуризмом – неподалік відвідати крафтову сироварню, пасіку "Медова Бакота", виноробню, трав'ярню.

Фото: Мандрівники у садибі в Гораївці (facebook.com/dimmandrivnyka)

Якщо приєднатися до 5-денного велотуру Хмельниччиною, що стартує 10 серпня, можна побачити палаци, парки, водоспади, церкви та скельний монастир.

Садиба з власним пляжем "Тарас Бульба" у селі Устя за 15 км від Кам'янець-Подільського. Також готель має критий басейн для дітей і дорослих, чан та сауну, зони відпочинку, дитячий майданчик. Це все – з гарним краєвидом на річку.

Втім, сам готель невеликий – має 12 номерів. У відгуках гості відзначають смачні страви, доглянуту територію, краєвид на каньойн та велику кількість водних розваг.

Фото: Садиба в селі Устя (booking.com)

База відпочинку "Корді" у селі Рудківці також розташована на березі Дністра. Номери – у триповерхових будиночках на території. Кухня і санвузол можуть бути спільними або в окремому номері – залежно від його категорії. На базі є їдальня та спільні кухні в будиночках, в кожному номері холодильник - отже вибір харчування залишається великим.

Фото: База відпочинку в Рудьківцях (dnister.travel)

На базі облаштовані волейбольний майданчик та майданчик для міні-футболу, дитячий майданчик, батут. Дорослі можуть відпочити у сауні, пограти в більярд, відвідати бар.

У саду альтанки та мангали. На пірсі можна позасмагати на шезлонгах, порибалити.

Нагадаємо, ми писали, куди можна поїхати в гастротури по Україні.