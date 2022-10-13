Без спонсоров. Украинцы в Британии начали массово терять жилье

В Британии растет количество украинских беженцев, которые не смогли найти повторное размещение в семьях по программе Homes for Ukraine.

За последний месяц их количество выросло на 350 семей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Власти Великобритании готовятся, что число тех, кто зарегистрируется как бездомный, будет расти. С начала войны на территорию страны выехали 134 200 украинцев. С тех пор официально зарегистрировались как бездомные 1915 семей. У 70% этих семей есть дети.

Количество украинских семей, которые зарегистрировались как бездомные в Англии, за последний месяц увеличилось на 22% – за это время 350 семей не смогли продлить свое пребывание по предыдущему адресу.

Проблема возникла из-за того, что местные жители, принимавшие в своих домах украинских беженцев по визовой схеме "Homes for Ukraine" на срок 6 месяцев, все чаще отказываются продолжать их размещение.

Каждое британское домовладение получало от государства ежемесячную сумму компенсации 350 фунтов стерлингов, но учитывая снижение уровня жизни и подорожание энергоносителей, местным жителям этого недостаточно.

Фото: За размещение украинцев британцам платят 350 фунтов (gettyimages.com)

По истечении шестимесячного срока украинским беженцам нужно договариваться о продлении размещения у того же хозяина или искать другого. Также есть вариант арендовать жилье с условием предоплаты за 3 месяца. Часто с арендой квартир беженцам помогают представители украинской диаспоры. Тем, украинцам, которые регистрируются как бездомные, местные власти должны подыскать альтернативные варианты жилья.

Ранее британские организации спрогнозировали, что к концу этого года крышу над головой могут потерять от 15 тысяч до 21 тысячи украинских беженцев, а в следующем году - до 50 тысяч человек. Власти рассматривают возможность повысить компенсацию за их размещение до 700 фунтов в месяц.

Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают выезжать во время войны.