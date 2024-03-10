Без жары и толп. Сказочные прибрежные локации Италии для посещения весной

Отдых в Италии особенно атмосферный в межсезонье, когда нет толп туристов, а жара не мешает прогулкам в живописных локациях и знакомству с историей и обычаями. А море в это время еще красивее, чем летом.

Какие прибрежные места Италии идеально посетить для отдых весной, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Журналист Андреа Карло в детстве летние каникулы проводил в приморской итальянской деревне. Он советует локации, куда стоит отправиться в межсезонье, чтобы отдохнуть при комфортной погоде и более низких ценах.

Вариготти: живописные виды и тихий отдых

Маленькая деревня Вариготти находится на полпути между Портофино и французской границей в окружении скал. По дороге туда можно увидеть скалу в форме льва, а за ней мыс между двумя заливами. Это место стоить посетить хотя бы потому, что его назывют "жемчужиной" Итальянской Ривьеры.

Дома в Вариготти нередко в мавританском стиле, напоминающем о вторжении сарацинов в средние века. Они обвиты цветущими кустами и напоминают иллюстрации к "Тысяча и одной ночи".

Несмотря на то, что пейзажи Вариготти показали в фильме "Лука", это место остается почти безлюдной даже летом, потому что жители не стараются привлечь больше туристов. В этой локации любит отдыхать итальянская элита.

Возле деревни много маршрутов для прогулок. Можно пройтись по оливковым рощам к церкви Сан-Лоренцо 12 века, наслаждаясь видом на залив Сарацинов. Есть и "Тропа паломника" – маршрут в 6,3 км на вершину высокого хребта, откуда можно увидеть большую часть Ривьеры (в ясные дни даже Корсику) и посетить пещеру Фальсари. Можно отправиться в соседние деревни Финалборго и Ноли.

Фото: Улочки Вариготти (unsplash.com)

До Вариготти легко добраться на поезде или автомобиле из Генуи. В Генуе посетить городские дворцы из списка ЮНЕСКО можно бесплатно 17-19 мая.

Сперлонга: древнеримские руины

Средневековый город Сперлонга находится на полпути между Римом и Неаполем. Он возвышается над участком скального побережья Тирренского моря. Белые дома с голубыми ставнями напоминают о видах Эгейских островов. Эта локация была популярна еще у римских императоров.

Возле пляжа можно увидеть руины с 2000-летней историей – когда-то там были владения императора Тиберия, у подножья небольшой бухты стояли гигантские статуи. Их обнаружили местные жители 60 с лишним лет назад. Теперь они - экспонаты музея, который открыт круглый год.

Для защиты от сарацинов и османов них в 16 веке на краю обрыва построили сторожевую башню, которая теперь считается самой знаковой достопримечательностью.

Фото: Деревня Сперлонга (unsplash.com)

Межсезонье – идеальное время для спокойных прогулок по берегу и знакомству с историей города, пока нет летнего наплыва туристов.

Праяно: лимонные рощи и местные деликатесы

Амальфитанское побережье привлекает множество туристов. Между популярными курортами Позитано и Амальфи можно найти маленький Праяно. Это тихая деревушка с несколькими тысячами жителей на вершине холма, которая сохранила свою аутентичность.

На фоне моря и скал Капри стоит церковь в стиле барокко, с фресками, насчитывающими тысячи лет. На выложенной керамической плиткой площади рядом играют в футбол дети, а за ними наблюдают старики. Такая атмосфера в Праяно.

В деревне можно попробовать множество местных деликатесов – спагетти с морепродуктами, пиццы со свежей моцареллой, жареные сардины, лимончелло.

Добраться до Праяно пока сложно – из Неаполя нужно ехать на автобусе или поезде с пересадками. Однако уже в июле в регионе отрывается международный аэропорт.

Фото: Деревня Праяно (unsplash.com)

Тропея: разноцветные дома и острые блюда

Деревня Тропея в Калабрии была названа самой красивой деревней Италии. Это место считается раем для гурманов. Тропея известна благодаря красному луку, который сладкий на вкус, поэтому его часто едят сырым.

Калабрийская кухня славится самыми острыми блюдами: с перцем чили, острой колбасой и пастой fileja.

В Тропее рекомендуют посетить церковь Santa Maria dell'Isola на скалистом выступе на берегу. Также путешественникам бужет интересно гулять кривыми переулками между обветшалых зданий и красочных магазинов и ресторанов.

Фото: Виды в Тропея (unsplash.com)

Чефалу: церкви с мозаикой

Чефалу – один из самых популярных курортов Сицилии с живописными морскими пейзажами. Этот город интересен и любителям истории, поэтому посещать его лучше в межсезонье.

Архитектура города расскажет о разных периодах истории. Арки в арабском стиле переходят в барочные фасады, а в готическом соборе можно увидеть византийскую мозаику "Христос Пантократор" – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Город Чефалу на Сицилии (unsplash.com)

Местная кухня в Чефалу – также смесь тысячелетних традиций. Здесь можно попробовать самые разнообразные блюда – от жареных рисовых шариков аранчини с мясом до десерта кассата (мороженое с леденцами).

Напомним, мы писали, что в популярной локации Италии появится собственный аэропорт. Аэропорт Салерно Коста д'Амальфи откроется для международных рейсов в июле 2024 года.

Также мы писали про самые приветливые города Европы для посещения в 2024 году. В рейтинге самых радушных направлений в 2024 году – половина европейских регионов.