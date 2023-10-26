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Сколько денег экономят украинские беженцы в Германии: опрос

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Германии получают значительную социальную поддержку и возможность работать. Среди бежавших от войны, находящихся в стране более года, работу нашли 28% трудоспособных людей.

Сколько денег удается экономить украинским беженцам в Германии, РБК-Украина сообщает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Большинство украинцев, вынужденно находящихся в Германии из-за войны в Украине, экономят 494 евро (19,1 тыс грн) в месяц после оплаты всех расходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", проведенного миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Беженцы экономят от разных источников дохода: соцвыплаты, финансовая поддержка семьи, работа. У каждого четвертого респондента (38%) после оплаты всех расходов на проживание в Германии остается более 500 евро (19,4 тыс. грн) в месяц. Почти у каждого пятого – от 100 до 300 евро (3,9-11,6 тыс. грн).

Более четверти (28%) респондентов указали, что экономят от 301 до 500 евро (11,7-19,4 тыс. грн). У 15% остается до 100 евро (3,9 тыс. грн). Между тем, более 1000 евро в месяц (38,8 тыс. грн) остается у более чем 13% опрошенных беженцев. 

Инфографика: Какие сбережения удается делать украинским беженцам (предоставлено РБК-Украина)

В то же время аналогичный опрос в Польше показал, что после оплаты всех расходов на проживание в Польше у 59% граждан Украины остается почти в 4,5 раза меньше – более 500 злотых в месяц (около 111 евро – 4,3 тыс. грн).

"Возможность больше заработать и сэкономить побуждают украинцев переезжать из Польши в Германию. Также Германия в топе заинтересованости работой среди украинцев, которые находятся в Украине и ищут возможности заработать за границей", – отмечает директор международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

С августа прошлого года количество зарегистрированных граждан Украины в Германии выросло на 410 тысяч. Исследование EWL показывает, что на решение беженцев выбрать Германию наиболее влияют следующие факторы:

  • наличие друзей и знакомых в Германии (43%);
  • более привлекательные социальные выплаты в Германии (42%);
  • возможность накопления больших сбережений (38%);
  • предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

Опрос был проведен в августе 2023 года среди 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, а затем выехали в Германию.

Напомним, мы писали, где в Европе больше всего украинских беженцев нашли работу. На первом месте по уровню занятости – Польша.

Также мы рассказывали, какие выплаты получают украинцы в странах Европы. В Германии беженцам выплачивают по 500 евро в месяц и арендуют жилье.

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