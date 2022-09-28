Мобилизация хуже "ковида". Россияне массово аннулируют туры на отдых

Жители РФ массово сдают путевки на отдых – отказы от туров достигают 30% после объявления частичной мобилизации 21 сентября.

При этом авиабилеты оказались в дефиците, а туры в безвизовую Турцию подорожали до миллиона рублей, сообщает TRAVEL РБК-Украина по данным Ассоциации туроператоров.

Паника и дефицит авиабилетов: что происходит в туризме

По подсчетам российских туроператоров уровень отказов от забронированных путевок достигает 30%. На столько же просели продажи туров.

Аннулируют поездки туристы, которым вручили повестки. Также – те, кто боится закрытия границ. Бронирование туров стало на паузу и из-за резкого скачка цен.

"Одни туристы раскупают билеты из-за мобилизации. Другие аннулируют поездки из-за страхов, третьи выжидают. Четвертые хотят на отдых, но не могут позволить себе из-за высоких цен", - описывает ситуацию руководитель одной из крупных туркомпаний страны.

Фото: Аэропорт Стамбула (pixabay.com)

В издании отмечают, что препятствием при покупке тура становится высокая цена на авиабилеты. При этом места в самолетах после аннуляции брони не пустуют и горящие путевки не появляются – освободившийся билет тут же кто-то выкупает.

Туристы стали отказываваться возвращаться с отдыха домой

"Хочется обратить внимание туристов, стремящихся сейчас на отдых в Турцию и ОАЭ. Пока вы переживаете, что цены на туры в Турцию с вылетом в ближайшие дни стоят больше миллиона на двоих, Куба скромно стоит рядом за 180 тысяч рублей", - подсказывает направление представитель турбизнеса.

В соцсетях российские турагенты делятся информацией, что стали получать сообщения от своих клиентах на отдыхе в других странах, о том, что те передумали возвращаться оттуда. При этом массовое превращение отпуска в эмиграцию пока не наблюдается.

Напомним, мы писали, что в России резко подскочили цены на авиабилеты после объявления мобилизации.