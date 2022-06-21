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Символ бойової слави. Як потрапити в легендарну Чорнобаївку після війни

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Вівторок 21 червня 2022 18:40
Символ бойової слави. Як потрапити в легендарну Чорнобаївку після війни Фото: Тур у Чорнобаївку (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Зібрані за квитки гроші витратять на допомогу ЗСУ

Туристам пропонують побувати в легендарній Чорнобаївці. Одноденний тур відбудеться після перемоги, а купити його можна вже зараз, щоб допомогти ЗСУ та жителям самого села.

Подробиці незвичної екскурсії TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт центру туризму та відпочинку "ХерсON".

Чим цікава Чорнобаївка

Міжнародний аеропорт біля села Чорнобаївка знаходиться поблизу від Херсона. Саме там українські артилеристи багато разів розгромили російські вертольоти і живу силу росіян при спробах висадитися на місцевий аеродром. Ця локація вже стала символом війни і "обросла" десятками мемів.

Туристів у Херсоні зустріне місцевий гід, який пережив окупацію. Дорогою до Чорнобаївки гостям покажуть розбиту військову техніку та залишки командного пункту росіян.

Далі в музеї обіцяють розповісти всі факти про Чорнобаївку, хронологію подій, міфи (місце вже стали називати "чистилищем").

"Дізнаємося, скільки насправді було вдалих влучень, мертвих офіцерів і генералів, чому військове командування Росії було прокляте під Чорнобаївкою і хто із ЗСУ так влучно гатив по рашистам. Вшануємо пам'ять українських героїв на меморіалі", - йдеться в описі туру.

У програмі туру - обід в гриль-ресторані, спілкування з місцевими жителями, участь у відновленні села, пошук артефактів із металошукачем.

Символ бойової слави. Як потрапити в легендарну Чорнобаївку після війниФото: Село Чорнобаївка до війни (wikipedia.org)

Скільки коштує екскурсія і на що підуть зібрані гроші

Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але цей тут покликаний вселити віру в нашу перемогу, закликати до єднання і наблизити час визволення всієї України від загарбників, йдеться на сторінці центру.

Купівля туру онлайн - це добровільний внесок у перемогу України.

До закінчення війни всі зібрані гроші підуть на:

  • допомогу ЗСУ: придбання необхідної амуніції, спорядження, тактичної медицини;
  • обладнання та допомогу херсонцям, які залишилися в окупації.

Після війни частина грошей буде спрямована на відновлення села.

Ціна одноденної екскурсії - 699 гривень, дітям, волонтерам та учасникам бойових дій – знижки.

У вартість входить екскурсійний супровід від місцевого гіда, вхідні квитки в музей, обід в ресторані і транспортні послуги.

Окремо можна взяти напрокат металошукач - 100 грн за 15 хвилин. При цьому туристам радять прихопити з собою саперну лопатку, респіратор і поліетиленові мішки на 200 л.

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