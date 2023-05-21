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Штрафы на сотни евро. Туристов в Испании будут наказывать за нарушение: о чем речь

Фото: Туристы на велосипедах в Барселоне (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Путешественники, проводящие отпуск в Испании, рискуют быть оштрафованы на сумму более 200 евро. Это произойдет в случае, если они ездят на велосипеде в наушниках.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Действующий испанский закон предусматривает, что люди не могут ездить на велосипеде, слушая музыку через наушники, говорит руководитель группы Cycle SOS Лена Фарнелл.

"Велосипедисты, которых поймают в наушниках в Испании, должны заплатить штраф в размере 200 евро", – подчеркнула она.

Такие ограничения продолжают действовать в целях безопасности: это сделано для того, чтобы водители хорошо слышали другие звуки на дороге.

"Ношение наушников во время езды на велосипеде может представлять риск для вас и других участников дорожного движения. Прослушивание музыки ставит под угрозу способность велосипедиста прислушиваться к дорожному движению, включая сирены машин экстренной помощи", – детализировала глава организации.

Фото: Велосипедисты, которых поймают в наушниках в Испании, должны заплатить штраф в размере 200 евро (unsplash.com)

Таким образом ездить на велосипеде безопаснее, и это минимизирует количество дорожно-транспортных происшествий.

Италия и Португалия придерживаются в таких правилах другой позиции: там разрешают, чтобы велосипедисты носили один наушник во время езды на велосипеде. В Италии штрафуют на 160 евро, если человек носит оба наушника во время езды на велосипеде.

В Испании в последнее время вводят и другие штрафы для иностранных граждан. Ранее власти страны сообщили, что на 28 пляжах страны был введен запрет на курение. Это сделано, чтобы улучшить здоровье людей и ввести зоны, свободные от курения. Представитель Министерства здравоохранения и потребления отметил, что основной целью недавних изменений является создание сети здоровых пляжей.

Украинцы, прибывшие в Германию из-за войны в Украине, продолжают удивляться местным правилам и штрафам. К примеру, за некоторые работы в саду в разных федеральных землях могут штрафовать.

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