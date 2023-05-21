Штрафы на сотни евро. Туристов в Испании будут наказывать за нарушение: о чем речь

Путешественники, проводящие отпуск в Испании, рискуют быть оштрафованы на сумму более 200 евро. Это произойдет в случае, если они ездят на велосипеде в наушниках.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.
Действующий испанский закон предусматривает, что люди не могут ездить на велосипеде, слушая музыку через наушники, говорит руководитель группы Cycle SOS Лена Фарнелл.
"Велосипедисты, которых поймают в наушниках в Испании, должны заплатить штраф в размере 200 евро", – подчеркнула она.
Такие ограничения продолжают действовать в целях безопасности: это сделано для того, чтобы водители хорошо слышали другие звуки на дороге.
"Ношение наушников во время езды на велосипеде может представлять риск для вас и других участников дорожного движения. Прослушивание музыки ставит под угрозу способность велосипедиста прислушиваться к дорожному движению, включая сирены машин экстренной помощи", – детализировала глава организации.
Таким образом ездить на велосипеде безопаснее, и это минимизирует количество дорожно-транспортных происшествий.
Италия и Португалия придерживаются в таких правилах другой позиции: там разрешают, чтобы велосипедисты носили один наушник во время езды на велосипеде. В Италии штрафуют на 160 евро, если человек носит оба наушника во время езды на велосипеде.
В Испании в последнее время вводят и другие штрафы для иностранных граждан. Ранее власти страны сообщили, что на 28 пляжах страны был введен запрет на курение. Это сделано, чтобы улучшить здоровье людей и ввести зоны, свободные от курения. Представитель Министерства здравоохранения и потребления отметил, что основной целью недавних изменений является создание сети здоровых пляжей.
Украинцы, прибывшие в Германию из-за войны в Украине, продолжают удивляться местным правилам и штрафам. К примеру, за некоторые работы в саду в разных федеральных землях могут штрафовать.
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