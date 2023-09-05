RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще на шесть месяцев. Страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Фото: Украинцы в Греции (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Греция продлила действие временной защиты для украинцев еще на шесть месяцев. Решение об этом принял министр миграции и убежища Греции Димитрис Кайридис.

Предыдущий шестимесячный срок действия статуса истек 4 сентября, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ekathimerini.com.

Теперь украинцы будут пользоваться временной защитой в Греции до 4 марта 2024 года. На столько времени продлят соответствующие разрешения на проживание.

Для украинцев, ищущих убежища в этой стране, на сайте Министерства миграции и убежища, работает информационный портал. Информация доступна на украинском, английском и греческом языках.

Греция предоставила убежище 25 тысячам бежавших от войны в Украине. Беженцы имеют доступ к государственной медицине и образованию. Также –право на временное жилье в пункте приема в Синтики.

Фото: Пункт размещения беженцев из Украины (gettyimages.com)

На долговременное жилье следует подавать заявку – есть доступные объекты размещения Серрес II в Северной Греции и Элефсина в регионе Аттика. Финансовая помощь не предусмотрена, но можно получить гуманитарную помощь от благотворительных организаций.

Напомним, мы писали, что украинцам в Европе предлагают новый способ сэкономить на жилье.

Также мы рассказывали, какие страны будут помогать украинцам возвратиться домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрецияПомощь Украине