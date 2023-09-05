Еще на шесть месяцев. Страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Греция продлила действие временной защиты для украинцев еще на шесть месяцев. Решение об этом принял министр миграции и убежища Греции Димитрис Кайридис.

Предыдущий шестимесячный срок действия статуса истек 4 сентября, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ekathimerini.com.

Теперь украинцы будут пользоваться временной защитой в Греции до 4 марта 2024 года. На столько времени продлят соответствующие разрешения на проживание.

Для украинцев, ищущих убежища в этой стране, на сайте Министерства миграции и убежища, работает информационный портал. Информация доступна на украинском, английском и греческом языках.

Греция предоставила убежище 25 тысячам бежавших от войны в Украине. Беженцы имеют доступ к государственной медицине и образованию. Также –право на временное жилье в пункте приема в Синтики.

Фото: Пункт размещения беженцев из Украины (gettyimages.com)

На долговременное жилье следует подавать заявку – есть доступные объекты размещения Серрес II в Северной Греции и Элефсина в регионе Аттика. Финансовая помощь не предусмотрена, но можно получить гуманитарную помощь от благотворительных организаций.

Напомним, мы писали, что украинцам в Европе предлагают новый способ сэкономить на жилье.

Также мы рассказывали, какие страны будут помогать украинцам возвратиться домой.

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