Еще одна страна ЕС отменяет упрощенные правила ввоза животных из Украины: детали

Швеция отменяет исключительные правила для ввоза домашних животных из Украины с 1 сентября. Стандартные условия будут действовать даже для беженцев.
Собак, кошек и хорьков, которые не будут отвечать требованиям для въезда, не допустят на шведской границе или, в худшем случае, подвергнут эвтаназии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Государственное управление сельского хозяйства Швеции.
На странице ведомства отмечается, что с 1 сентября исключительные правила больше не будут распространяться на собак, кошек и хорьков, которые приезжают со своими владельцами, покинувшими Украину. С этой даты Швеция возвращается к обычным правилам домашних питомцев из Украины даже для беженцев.
"Это означает, что животных, не отвечающих требованиям по въезду, будут возвращать на шведской границе или, в худшем случае, могут подвергнуть эвтаназии", – предупреждают в управлении.
Чтобы животное, уже находящееся в Швеции, подпадало под действие исключений, которые были введены в связи с войной, необходимо доставить его к ветеринару не позднее 31 августа.
Этого не следует делать, если владельцы уже посетили ветеринара с животным или получили письменное решение от Управления сельского хозяйства Швеции, где указано, что нужно делать.
"Вскоре все страны ЕС вернутся к обычным правилам ввоза собак, кошек и хорьков из Украины. Несколько стран уже сделали это. Внимательно проверяйте, что касается страны, в которую вы отправляетесь", – предупреждают украинцев.
Правила ввоза собак и кошек в Швецию, действующие при обычных обстоятельствах, без временного исключения из правил для животных из Украины, такие:
"Если ваше животное путешествует с неправильными или неполными документами, животному может быть отказано во въезде в Швецию или, в худшем случае, его подвергнут эвтаназии. В некоторых случаях животное можно поместить на карантин, а владелец несет ответственность за расходы.
Учтите, что время ожидания после прививки от бешенства может означать, что в некоторых случаях может пройти до 4 месяцев, прежде чем вы сможете привезти животное в Швецию", – обращают внимание на странице управления.
Собаки, коты и хорьки, которые должны вернуться в Украину, также должны иметь микрочип и прививку от бешенства.
"Владелец животного должен обратиться к ветеринару, который может это сделать. Владелец животного сам оплачивает вакцинацию, тогда как Управление сельского хозяйства оплачивает маркировку микрочипом", – отмечают в ведомстве.
Отмечается, что именно Украина требует микрочип и вакцинацию. Во время прививки выдается ветеринарная справка, которую можно предъявить при пересечении границы. Украинским домашним животным, путешествующим с беженцами, паспорта ЕС не выдают.
Напомним, мы писали, что нужно знать о ввозе домашних животных в Германию
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