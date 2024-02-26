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Еще одна авиакомпания возобновляет рейсы в Израиль: откуда можно будет полететь

Фото: Молдовский лоукостер Flyone (flickr.om/gauthierbonnet)
Автор: Ольга Маджумдар

Молдовская авиакомпания Flyone возобновляет полеты в Тель-Авив из Кишинева. Регулярные рейсы стартовали с 25 февраля.

Какое расписание полетов, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания Flyone возобновила полеты по маршруту Кишинев – Тель-Авив. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по воскресеньям и четвергам.

Минимальная цена билета – от 97 евро в одну сторону. Пасажиры с билетами по самому дешевому тарифу смогут взять без доплаты только ручную кладь. Ее размеры должны быть в пределах 40х30х20 см, но вес не ограничен.

Расписание рейсов Flyone между Молдовой и Израилем:

  • Кишинев (16:10) – Тель-Авив (18:55), воскресенье и четверг;
  • Тель-Авив (20:00) – Кишинев (22:50), воскресенье и четверг.

Ранее в 2024 году рейсы в Тель-Авив возобновили авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Air France, LOT и Ryanair. Лоукостер Wizz Air планирует вернуться в Тель-Авив в марте.

Рейсы Flyone в Тель-Авив из Кишинева удобны для пассажиров, которые прибывают из южных областей Украины. Добраться в Молдову можно на автомобиле или автобусе. Эта часть границы не блокируется фермерами, что делает направление удобным для тех, кто спешит добраться в Кишинев к вылету самолета.

Напомним, мы писали, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменяет полеты в Израиль с 27 февраля. Авиаперевозчик возобновил рейсы в Тель-Авив 1 февраля.

Также мы сообщали, что рейсы в Израиль возобновили восемь европейских авиаокомпаний. Работа маршрутов будет зависеть от ситуации безопасности.

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