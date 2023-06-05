Еще два украинских самолета начали выполнять рейсы в Европе: куда они летают

Еще два самолета украинской авиакомпании начали выполнять рейсы в Европе. Речь идет об авиалайнерах "Windrose", ранее принадлежавших к флоту МАУ.

Одно из воздушных судов совершает полеты из Тивата в Черногории, другое совершило несколько рейсов между Будапештом и Римом, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Как выяснило издание, вернулись в небо самолеты Boeing 737-900ER с регистрацией UR-PSI и Embraer 190 с регистрацией UR-EMA. Boeing является среднемагистральным и вмещает 215 пассажиров. Embraer может взять на борт 104 пассажира и относится к категории региональных.

Эти воздушные суда на момент полномасштабного вторжения в Украину находились за границей. Во флоте МАУ они выполняли рейсы до осени 2022 года.

Теперь Embraer 190 летает из Тивата по заказу авиакомпании Air Montenegro. Boeing выполнил несколько рейсов между Будапештом и Римом под позывными Windrose и остановился в Братиславе 1 июня.

В настоящее время авиакомпания "Роза Ветров" эксплуатирует уже три самолета из флота МАУ, которые были переоформлены в начале 2023 года. Первый из них – Boeing 737-800 с регистрацией UR-PSF – с начала мая выполняет чартерные рейсы в Хургаду из разных городов Европы по заказу египетской авиакомпании FlyEgypt.

После начала войны "Windrose" не совершала систематических полетов на своих самолетах. Возобновление рейсов началось только в 2023 году, когда перевозчик получил три самолета из флота МАУ.

Напомним, мы писали, что уже четвертая украинская авиакомпания начала полеты за границей.

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