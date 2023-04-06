Сердце самолета. С двигателями "Мрии" продолжают летать украинские "Русланы"

Часть двигателей уничтоженного оккупантами авиалайнера-гиганта Ан-225 "Мрия" продолжают работать в других украинских самолетах.

Государственное предприятие "Антонов" начало использовать их в Ан-124 "Руслан", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Как сообщил заместитель гендиректора ГП "Антонов" Максим Саноцкий, в распоряжении компании есть 5 работающих самолетов "Руслан". В настоящее время они базируются в немецком городе Лейпциг.

"В общей сложности на Ан-225 Мрия шесть двигателей. Три из них мы демонтировали и отремонтировали. Два из них уже работают на самолетах Ан-124", – рассказал он.

Так как оба самолета используют силовые установки одного типа Д-18Т, на Русланы смогли поставить двигатели из "Мрии".

В ГП "Антонов" производили ротацию двигателей между самолетами. Их снимали с неиспользуемых авиалайнеров и ставили на самолеты, которые имели заказы на перевозку грузов.

Один из двигателей с Ан-225 "Мрия" сняли перед российским вторжением, чтобы поставить на Ан-124, который отправлялся тогда в коммерческий рейс.

Фото: Самолет "Мрия" до войны (gettyimages.com)

В ночь перед вторжением на "Мрию" установили двигатель, рассказывал командир экипажа самолета Дмитрий Антонов. Но, по его словам, тогда от руководства "Антонова" указания на эвакуацию самолета не последовало. Эту ситуацию расследуют правоохранительные органы Украины.

Напомним, мы писали, как удалось спасти из Гостомеля сверхтяжелый самолет "Руслан".

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