Санкції в дії. Ще одна російська авіакомпанія залишилася без запчастин

Через санкції російська чартерна авіакомпанія Azur Air залишилася без запчастин. З цієї причини вона зупиняє експлуатацію приблизно половини літаків, які залишилися у її розпорядженні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільний авіапортал Wing.org.ua.

Санкції, введені країнами ЄС проти Росії, створили перешкоди для здійснення закупівлі нових літаків і запчастин, пояснюють у виданні. Через це в авіагалузі країни-окупанта розвивається серйозна криза.

Російські ЗМІ поширюють лист генерального директора компанії Azur Air Євгенія Корольова співробітникам. У ньому він повідомляє, що це вимушені заходи, на які компанія змушена була піти.

"Ці вимушені заходи спрямовані на забезпечення максимальної безпеки польотів. Поки ми займаємося вирішенням головної проблеми — пошуку каналів поставок запчастин", — пише Євген Корольов.

В цілому через санкції Azur Air зупиняє експлуатацію 10 з 22 своїх літаків.

Azur Air — російська чартерна авіакомпанія, що базується в московському аеропорту Внуково і виконує рейси для туроператора ANEX Tour, входить до складу холдингу Anex Tourism Group. Під цим брендом компанія запрацювала з грудня 2014 року. Компанія спеціалізується на чартерних перельотах.

За даними Росавіації, це восьма за обсягами пасажиропотоку авіакомпанія РФ за підсумками 2021 року. До введення санкцій в її розпорядженні було 35 літаків Boeing.

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