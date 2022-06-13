Що насправді станеться, якщо не вимкнути телефон на час польоту

Чому пасажирів на борту завжди просять вимкнути гаджети
Всім, хто колись літав на літаку в будь-якій країні світу, відомо: екіпаж завжди просить вимкнути мобільні телефони або перевести їх в режим польоту перед зльотом.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, чому це відбувається, і що буде, якщо не вимкнути гаджет на час польоту.
Сам факт того, що режим польоту названий на честь виду транспорту, яким ви користуєтеся, натякає на важливість виключення телефону. Більшість думає, що це пов'язано з безпекою польоту і навіть з ймовірністю того, що літак може впасти.
Однак за даними Business Insider, ніколи не було задокументованого випадку, щоб мобільний телефон став причиною аварії літака. Справжня причина полягає в тому, що відбувається на висоті 10 000 футів (понад три кілометри).
На такій висоті сигнал вашого телефону зазвичай сильніший, ніж на землі. Його сигнал може відбиватися від декількох вишок. І є побоювання, що сигнал буде заважати спілкуванню між пілотом і людьми на землі.
"Телефон навряд чи може призвести до аварії літака. Насправді проблема не в цьому. А в тому, що це створює додаткове навантаження на роботу пілотів на критичних етапах польоту. Коли вони злітають і коли приземляються — ці фази польоту вимагають високого рівня концентрації з боку екіпажу", — говорить виданню колишній інженер Boeing Кенні Кірхофф.
Фото: Поки не зафіксовано жодного випадку катастрофи літака через увімкнені мобільні телефони, йдеться в дослідженнях (freepik.com)
Однак за даними Європейського агентства з авіаційної безпеки, електронні пристрої зараз не становлять загрози для безпеки польотів. Проте кожна окрема авіакомпанія повинна довести, що їх системи не схильні до впливу сигналів мобільних телефонів.
Авіаційні експерти кажуть: в наші дні основна причина, через яку телефони все ще повинні бути вимкнені або переведені в режим польоту в літаках, — це душевний спокій пасажирів.
При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) як і раніше забороняє зв'язок через мобільні телефони під час польоту.
"Зв'язок через стільникові телефони заборонена правилами FAA і FCC", — сказала Елізабет Ішам Корі з відділу зовнішніх комунікацій та зв'язків з громадськістю FAA "Travel + Leisure".
"Ми забороняємо використання телефонів на борту літака з міркувань безпеки. Правила FAA забороняють все, що випромінює сигнал, включаючи телефони, що використовуються для голосового зв'язку. Авіакомпанія повинна продемонструвати, що телефонний дзвінок не викликає електронних перешкод", — пояснила вона.
Фото: Норми, за якими просять вимкнути телефони на борту, вже застаріли — експерти (freepik.com)
Водночас дослідження FAA 2012 року прийшло до висновку, що "органи цивільної авіації не повідомляли про підтверджені випадки використання телефонів, що впливають на безпеку польоту на літаках з базовими станціями мобільного зв'язку на борту". Ці мініатюрні базові станції дають пасажирам можливість користуватися мобільним телефоном, не зачіпаючи прилади на борту.
"Більш сучасна електроніка захищена від збоїв. У кабіні немає чарівного датчика, який показує, що на борту є телефон зі стільниковим зв'язком або не вимкнений Wi-Fi", — говорить Еллісон Марки, спеціаліст з авіаційної безпеки.
У Федеральній комісії зі зв'язку США (FCC) з цим погоджуються. Але поки неясно, чи будуть міняти правила. Поточні норми FCC, що забороняють використання мобільних телефонів у літаках, були прийняті понад 20 років тому для захисту від радіоперешкод у мережах мобільних телефонів на землі.
Але технології, які запобігають перешкоди в літаку, вже успішно працюють у багатьох країнах світу. Можливо, з часом вони будуть більш доступні, і тоді прохання "вимкнути телефон на час польоту" виключать з інструкцій для пасажирів.
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