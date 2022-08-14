ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замість літака. Унікальний поїзд зв'яже два європейських міста: яким він буде

Новость на русском →
Неділя 14 серпня 2022 13:01
Замість літака. Унікальний поїзд зв'яже два європейських міста: яким він буде Фото: Поїзд у Європі (city_night_line_switzerland)
Автор: Катерина Гончарова

Новий спальний поїзд дозволить доїхати з Лондона до Стокгольма за менш ніж 24 години

Абсолютно новий спальний поїзд EuroNight дозволить пасажирам дістатися з Лондона до Стокгольма менш ніж за 24 години. Його запуск планується на вересень.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

З вересня новий поїзд перевозитиме пасажирів між столицею Швеції та Гамбургом в Німеччині. У поєднанні з існуючими послугами Eurostar і Deutsche Bahn це скоротить час в дорозі на поїзді між Стокгольмом і Лондоном приблизно до одного дня.

Поїзд EuroNight живиться від поновлюваних джерел енергії — шведський оператор SJ використовує електроенергію тільки від гідроелектростанцій і вітряних турбін. Водії також будуть використовувати методи "вільного ходу", щоб звести до мінімуму споживання енергії.

Що являє собою новий поїзд EuroNight

Поїзд EuroNight, керований шведською залізничною компанією SJ, курсуватиме з Гамбурга до Стокгольма, по дорозі зупиняючись в Копенгагені. Маршрут охоплює дистанцію в 1080 кілометрів і долає її приблизно за 12 годин.

Замість літака. Унікальний поїзд зв'яже два європейських міста: яким він буде

Фото: Маршрути поїздів між Швецією і Британією (twitter.com/seatsixtyone)

Квитки на поїзд будуть пропонуватися за різними цінами. Якщо ви подорожуєте з обмеженим бюджетом, виберіть стандартне місце або загальне купе на чотири-шість місць.

Також можна буде забронювати індивідуальне спальне купе "люкс" з власним умивальником, душем і туалетом. У бронь купе включені коробки зі сніданком, яким можна насолоджуватися з видом на шведські природні пейзажі.

Замість літака. Унікальний поїзд зв'яже два європейських міста: яким він буде

Фото: Шведський оператор SJ використовує електроенергію тільки від гідроелектростанцій і вітряних турбін (seat61.com)

"У купе ви можете пити каву з чистою совістю: новий шведський поїзд повністю працює на поновлюваній електриці, що робить його екологічно чистою альтернативою літакам, які споживають паливо. Цікаво, що водіїв також закликають "розгойдувати" потяги. Процес являє собою вимикання двигуна і надання вагонам можливості рухатися вперед, використовуючи інерцію", — пишуть на сайті.

Дані європейського агентства з навколишнього середовища показують, що якщо авіаперельоти виробляють 252,8 грама викидів вуглецю на кілометр шляху, то залізничний транспорт виділяє всього 22,4 грама.

Як дістатися з Лондона до Швеції на поїзді

Новий сервіс також відкриває Скандинавію для шукачів пригод з Великобританії. Раніше мандрівникам з Лондона доводилося зупинятися на ніч в континентальній Європі, а потім тільки наступного дня сідати на поїзд до Швеції. Завдяки новому нічному маршруту пасажири можуть здійснити всю поїздку менш ніж за 24 години.

У Лондоні можна буде сісти на поїзд Eurostar до Брюсселя: поїздка займає приблизно дві години. Про всяк випадок забронюйте квиток Eurostar заздалегідь (08: 16), щоб прибути до полудня. На Брюссельському міді-вокзалі вам потрібно буде сісти на поїзд до Гамбург-Альтона з пересадкою в Кельні HbF. Ця частина шляху займе близько семи годин.

Замість літака. Унікальний поїзд зв'яже два європейських міста: яким він буде

Фото: Раніше мандрівникам з Лондона доводилося тільки на наступний день сідати на поїзд до Швеції (Getty Images)

"Ви їдете з Брюсселя в Кельн на чудовому німецькому поїзді ICE з вагоном-рестораном, розетками на всіх сидіннях і безкоштовним Wi-Fi. Потім ви поїдете з Кельна в Гамбург на комфортабельному поїзді Intercity з вагоном-бістро", — пишуть на популярному туристичному сайті the Man in Seat 61.

У Гамбурзі можна сісти на новий спальний поїзд до Стокгольма. У Стокгольм він прибуде приблизно через 12 годин — на наступний день після вашого першого від'їзду.

Королівський палац і архіпелаги. Чим зайнятися в Стокгольмі

Як тільки ви приїдете в Стокгольм, добре відпочивши після ночі в поїзді, вам точно буде чим зайнятися.

Прогуляйтеся Гамла Станом, старим містом. Це район, збудований у 1200-х роках з Королівським палацом в стилі бароко (Kungliga Slottet) і Королівською каплицею (Storkyrkan).

Замість літака. Унікальний поїзд зв'яже два європейських міста: яким він буде

Фото: Види Стокгольма, Королівський палац (wikipedia.org)

Любителям видовищ варто відвідати щоденну церемонію зміни варти, а потім вгамувати голод у найстарішому ресторані Стокгольма Den Gyldene Freden. Це популярне місце, відкрите ще у 1721 році, славиться своїми традиційними шведськими стравами.

Тут знайдуться музеї на будь-який смак: від музею гурту ABBA до лауреатів Нобелівської премії або сучасного мистецтва. Тим часом любителям природи варто відвідати Стокгольмський архіпелаг — групу з 30 000 островів, острівців і скель всього за декілька хвилин їзди від міста.

Замість літака. Унікальний поїзд зв'яже два європейських міста: яким він буде

Фото: Стокгольмський архіпелаг — найбільший архіпелаг у Швеції і один з найбільших в Балтійському морі (wikipedia.org)

Нагадаємо, переселенців в Україні перевозить найдовша вузькоколійка в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Швеція Стокгольм Лондон Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Заблудовський
Атмосфера старовини. В Україні збереглася рідкісна вузькоколійка: що про неї відомо
Олег Заблудовський
експерт із залізничного транспорту
Влодзімєж Щурек
Радянська армія зруйнувала 90% Ґданська. Як відбудували місто після Другої світової
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Олексій Бурчевський
Залізна завіса. Чому авіасанкції проти Росії виявилися неповними
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Катерина Колонович
Краса Чернігівщини. У Міжрічинському парку знову проводять екскурсії
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору