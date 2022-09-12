Рублі замість доларів. Єгипет планує ввести російську валюту в туризмі

У Єгипті чиновники підтримують введення російського рубля в числі основних валют в місцевих банках.

За інформацією єгипетських ЗМІ, радник Центрального банку Єгипту поки не підтвердив наявність циркуляра про таке нововведення, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на middleeastmonitor. Втім, це не означає, що такий документ не з'явиться.

Офіційної інформації про введення рублів замість доларів немає

Інформація про введення російських рублів в Єгипті з'явилася напередодні з посиланням на анонімне джерело в Центробанку країни.

За інформацією єгипетських ЗМІ, голова комітету з туризму єгипетського парламенту Нора Алі високо оцінила рішення Центрального банку Єгипту прийняти використання російського рубля в списку основних валют, що використовуються в місцевих банках.

Після цього радник керуючого Центрального банку Єгипту Хішам Еззал-Араб спростував випуск циркуляра, що оголошує про використання російського рубля замість долара США.

Фото: Російські туристи зможуть розраховуватися в Єгипті рублями (unsplash.com/max-brown)

"Ви читали про це на сайті Центрального банку?",- запитав він журналістів.

Місцеві газети з посиланням на поінформовані джерела в банках також заперечують отримання циркуляра або інструкцій від Центробанку з цього приводу.

"Рішення стосується не тільки туризму" - джерело

Починаючи з кінця вересня, Російський рубль буде включений в список валют, використовуваних єгипетськими банками для розрахунків туристичних компаній і готелів, щоб стимулювати Російський туризм в Єгипті, раніше повідомив Al-Monitor на умовах анонімності джерело в Центральному банку Єгипту.

За його інформацією, банк у співпраці з Міністерством фінансів дозволить банкам по всьому Єгипту доступ до Російської платіжної системи "Мир" вже у вересні.

"Рішення стосується всієї комерційної та промислової діяльності, а не тільки туризму", - уточнило джерело.

Фото: У Єгипті сподіваються на збільшення потоку туристів з РФ (unsplash.com/oleksandr-podoima)

Директор Tez Tour Egypt Ехаб Вахдан підкреслив важливість надання російським компаніям і туристичним агентствам можливості бронювати місця і поїздки в рублях.

"Я очікую різкого збільшення числа російських туристів в майбутньому зимовому сезоні. У них не так багато варіантів для відпочинку, і полегшення оплати в рублях сприятиме цьому сплеску", - сказав він.

Джерело в банку зазначило, що підключення Єгипту до російської платіжної системи допоможе купувати російську продукцію, особливо пшеницю і добрива, за російську валюту. Це послабить тиск на єгипетський готівковий резерв у доларах.

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