Распродажа авиабилетов в Черную пятницу: какие скидки предлагают авиакомпании

Хотя украинцы сейчас не могут путешествовать самолетами из своей страны, но многим приходится летать из соседних стран. Дешевые авиабилеты можно приобрести на распродаже к Черной пятнице.

Какие авиакомпании предлагают скидки, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Приводим перечень акционных предложений к самой большой распродаже года от популярных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Европе.

Aegean Air

Предложения для всех прямых и стыковочных рейсов Aegeanair составляют 10-70% скидки. Приобрести акционные билеты можно до конца суток 24 ноября на даты путешествий с 15 января по 26 октября 2024 года на рейсы AEGEAN и Olympic Air.

airBaltic

До 30 ноября можно купить билеты со скидками по всем направлениям авиакомпании на период путешествий с 11 декабря 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Air Malta

Авиакомпания предлагает скидку до 50% на тариф Economy Go Sale на рейсы (кроме Амстердама) с 24 ноября 2023 по 30 марта 2024 года. Купить более дешевые билеты можно до 27 ноября.

Eurowings

Авиакомпания предлагает скидки до 35% на многие маршруты. Забронировать акционные билеты можно до 27 ноября.

Iberia

Купить более дешевые билеты можно до 27 ноября на направления в Европе и по Испании – на период с 9 января по 30 мая 2024 года. Акция не распространяется на даты: 13 декабря – 19 января, 20 марта – 2 апреля, 30 апреля – 5 мая.

LOT

Польская авиакомпания LOT предлагает на скидку до 20% внутренние, международные и межконтинентальные рейсы. Приобрести более дешевые билеты можно до 29 ноября на даты путешествий с 7 января по 24 апреля 2024 года. Даты рейсов, не входящих в предложение: с 26 марта по 4 апреля 2024 года.

Norwegian

По всем направлениям авиакомпании предлагаются билеты со скидкой 30%. Покупать можно до 27 ноября на даты путешествия с 4 декабря 2023 года по 15 июня 2024 года. Промокод на скидку: BLACKWEEK23.

Qatar Airways

Распродажа билетов от Qatar Airways в Черную пятницу будет действовать до 27 ноября – для путешествий с 8 января по 31 октября 2024 года. Акция включает билеты эконом- и бизнес-класса.

Ryanair

В авиакомпании Ryanair началась распродажа Black Friday – при покупке одного билета второй – со скидкой 50%. Купить билеты по этой акции можно до 24 ноября на даты путешествия с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года.

Wizz Air

Предлагаются скидки 20% для всех пассажиров, а для участников клуба – 25% на выбранные рейсы.

Напомним, мы писали, что европейский лоукостер возобновляет рейсы в Молдову. Полететь можно в Англию и Италию.

Также мы рассказывали, что украинская авиакомпания запустила рейсы на Занзибар. Полететь можно будет из трех европейских столиц.