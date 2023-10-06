Разная поддержка. Какие выплаты получают беженцы в Германии и на что имеют право украинцы

Социальная поддержка беженцев в Германии может создать дополнительный стимул для миграции. Такой вопрос все чаще поднимают политики страны.

Какие выплаты и права получают искатели убежища и бежавшие от войны в Украине, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.

На что имеют право украинские беженцы в Германии

Украинцы усилили волну миграции в Германию – страна предоставила временную защиту уже более 1 млн людей из Украины. Впрочем, список доступных социальных услуг для иностранцев со статусом беженца (международная защита) и украинцев со временной защитой отличается.

Украинцы, сбежавшие от войны, имеют особый статус согласно Директиве ЕС о временной защите. Он дает возможность украинцам быстро получить временное разрешение на жительство без прохождения процедуры предоставления убежища.

Также украинские беженцы имеют право трудоустроиться, пользоваться медицинским страхованием и отдать детей в школу в Германии.

В то же время, украинцы со временной защитой имеют право на получение социальных выплат, основная из которых – помощь Bürgergeld (базовый доход для достойной жизни немецких граждан) от центра трудоустройства. Выплаты рассчитаны так, чтобы получатели были обеспечены деньгами на еду, одежду, предметы личной гигиены, билеты на проезд и оплату электроэнергии.

Фото: Украинцы в Германии (gettyimages.com)

Сейчас взрослый одинокий человек получает 502 евро в месяц, пара – по 451 евро на человека. Украинские беженцы также имеют право на оплату арендного жилья за счет государства.

Какую помощь и права предоставляют просителям убежища

Беженцы из других стран едут в Германию, чтобы подать прошение о предоставлении убежища (международная защита). Сначала этих людей селят в центрах первоначального приема (Erstaufnahmeeinrichtung), которые часто находятся в бывших военных казармах.

Там их обеспечивают питанием и спальным местом в общих комнатах. Через несколько недель или месяцев беженцев отправляют в другое место жительства. Чаще это муниципальные общежития на 30-100 человек. Условия проживания в таких приютах могут отличаться – от заброшенного дома на окраине нового здания с отдельными комнатами, кухнями и ухоженной территорией.

Для беженцев действует правило не путешествовать: пока идет процедура предоставления убежища, их свобода передвижения ограничена.

Денежная поддержка для соискателей убежища отличается от выплат украинцам. После регистрации эта категория иностранцев имеет право на помощь государства в покрытии базовых потребностей. Им выдают карманные деньги на личные нужды – около 150 евро в месяц. А продукты питания, одежду, лекарства, предметы личной гигиены и домашнего обихода беженцы могут получить в центрах первоначального приема.

Иногда вместо натуральной помощи выдают деньги – для беженца без семьи эта сумма до 367 евро в месяц. Если беженцы выполняют какую-нибудь добровольную работу, им могут платить до 200 евро.

Фото: Акция в поддержку беженцев в Германии в октябре 2020 года (unsplash.com)

При необходимости безотлагательного медицинского вмешательства просителей убежища направляют в больницу. Анализы, хирургическое вмешательство, нахождение в стационаре оплачивают органы социального обеспечения.

Несрочные визиты к врачу в разных федеральных землях для беженцев организуют по-разному. В одних регионах можно напрямую обратиться к специалисту, в других – через сертификат от ведомства по делам иностранцев. После получения статуса беженца иностранцы имеют доступ к регулярному медицинскому обслуживанию.

Напомним, мы рассказывали, какие выплаты из Jobcenter получает семья с двумя детьми в Германии. Кроме денег, украинцам оплачивают аренду жилья и обучение детей. Пособие по безработице в следующем году вырастет на 12%.

Также мы рассказывали, что ждет украинцев, которые поедут в Германию повторно. Человек может приехать только в ту землю, где до своего выезда был зарегистрирован. Но пункты приема больше не примут.

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