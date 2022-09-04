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Рекомендовані жінкам. Названо топ-10 країн для подорожей поодинці

Фото: Туристка в одиночній подорожі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У дослідженні врахували безпеку і гендерну рівність

Подорож одному - один з найяскравіших досвідів у поїздках, коли можна повністю зануритися в атмосферу локації. Однак для жінок часто такий відпочинок пов'язаний з ризиками на рівні безпеки.

Нове дослідження 34 країн світу визначило напрямки, куди жінки можуть зі спокійною душею подорожувати поодинці, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Time Out.

Чому туристкам варто звернути увагу на безпеку країни

Для жінок, які подорожують одні, список рекомендованих країн істотно звужують такі речі, як етнічне походження і сексуальність.

Фото: У дослідженні враховували рівень насильства щодо жінок (pixabay.com)

Туристична компанія Bounce вивчила кілька факторів, щоб з'ясувати, які країни є найкращими для одиноких мандрівників у 2022 році.

Дослідження розглянуло рівень насильства щодо жінок та вбивства жінок, закони про домашнє насильство, ступінь гендерного розриву в оплаті праці та відсоток жінок, які кажуть, що вони почуваються в безпеці, повертаючись додому вночі.

Дослідження Bounce було спрямоване не тільки на оцінку того, наскільки країна безпечна для жінок, але й на те, щоб розібратися з більш широким ставленням до рівності та незалежності.

Європа і Канада: де мандрівниці почуваються спокійно

За даними рейтингу, найкращою країною в світі для одиноких мандрівниць є Ірландія, в якій діють суворі закони проти домашнього насильства і гарні показники, коли йдеться про гендерний розрив в оплаті праці.

Фото: Нічне життя в Дубліні, Ірландія (pixabay.com)

Наступною в рейтингу виявилася Австрія, де відносно низький рівень гендерного насильства і великий відсоток жінок, які говорять, що відчувають себе в безпеці, повертаючись додому вночі.

Третє місце займає Норвегія, яка має найменший гендерний розрив в оплаті праці в списку і низький рівень вбивств серед жінок.

Фото: Туреччина визнана не найбезпечнішою країною для самотніх туристок (pixabay.com)

Згідно з дослідженням Bounce, в десятку кращих країн світу для самотніх мандрівниць на даний момент входять такі країни:

  • Ірландія
  • Австрія
  • Норвегія
  • Словенія
  • Швейцарія
  • Іспанія
  • Португалія
  • Канада
  • Нідерланди
  • Польща

Весь список країн з їх показниками безпеки для туристок можна подивитися на сайті компанії. До слова, Греція в цьому рейтингу опинилася на 15 місці, а Туреччина – на 30-му.

Нагадаємо, ми писали, куди українцям можна подорожувати із п'яти сусідніх країн.

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