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Вместе с ЕС. Одна из самых богатых стран продлила статус украинцев еще на год

Фото: Украинцы в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Швейцарии продлило особый статус украинских беженцев до марта 2024 года. Также на год продлили программу поддержки.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на swissinfo.ch.

Министр юстиции страны Карин Келлер-Зуттер отметила, что в ближайшее время сложно предугадать улучшение ситуации в Украине, а атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру все еще возможны по всей стране.

"Украинское гражданское население страдает от продолжающихся нападений России. Людей ждет холодная зима", - отметила она.

Чтобы снова отменить статус временной защиты S, требуется стабильная нормализация ситуации. Пока безопасный возврат для беженцев невозможен, заметила чиновница.

Предполагается, что статус S не будет отменен ранее 4 марта 2024, если ситуация не изменится.

В прошлом месяце ЕС отметил, что на фоне текущей ситуации в Украине он также ожидает продления временной защиты до весны 2024 года.

"На европейской территории идет война. Поэтому общий подход имеет смысл", – сказала министр.

Фото: Украинцы смогут оставаться в Швейцарии до марта 2024 (gettyimages.com)

На сегодняшний день в Швейцарии специальный статус защиты получили 68 тысяч человек из Украины. Беженцы с этим статусом могут выезжать за границу и возвращаться в Швейцарию без специального разрешения на поездку. Также они могут заниматься оплачиваемой работой (включая самозанятость), не выжидая определенный период.

Кроме того, украинцы со статусом защиты S могут получить компенсацию расходов на проживание (питание, одежду). На одного беженца власти выделяют 1500 франков (1520 евро) в месяц.

Напомним, мы писали, как оформить временную защиту в Бельгии.

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