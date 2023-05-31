Правила и сроки. Нужно ли украинцам менять права в Германии

Германия принимает более 1 миллиона украинских беженцев. Среди них многие имеют водительские права и садятся за руль автомобиля в этой стране.

Нужно ли обменивать украинское водительское удостоверение на немецкое и как это сделать, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Сколько времени украинские водительские права действуют в Германии

Украинское водительское удостоверение действует на территории Германии и не требует перевода на немецкий язык. Украинские беженцы могут управлять автомобилем по украинскому водительскому удостоверению в течение 6 месяцев.

18 июля 2022 года в Совете ЕС был принят Регламент об установлении специальных и временных мер по водительским документам, выданным Украиной в соответствии с ее законодательством.

Документ вступил в силу 27 июля 2022 года. В статье 9 говорится, что действие украинских прав прекращается не позднее 6 марта 2025 или ранее, в случае потери статуса защиты. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства внутренних дел.

"В случае, если у вас есть действительное украинское водительское удостоверение, вам не нужно ничего делать. Ваши украинские водительские права признаются в Германии и во всех странах ЕС. Не обязательно иметь заверенный перевод или международное водительское удостоверение", – отмечается на правительственном сайте.

Впрочем, если гражданин Украины предъявляет цифровые водительские права, они будут признаны в Германии после запроса в органы власти Украины и подтверждения действительности документа.

Фото: Украинцы за рулем в Европе (gettyimages.com)

Как заменить украинские водительские права в Германии?

В некоторых случаях украинским водителям придется обменивать свои удостоверения. В то же время гражданам выдадут новые украинские права в следующих случаях:

если необходимо получить водительское удостоверение "европейского" образца;

если удостоверение повреждено и на нем не читаются записи;

при смене фамилии или других персональных данных;

после окончания действия "временного" водительского удостоверения.

Обратиться для обмена можно в пункты Паспортного сервиса в Берлине или в Кельне. Для этого следует иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта с выпиской о регистрации места жительства);

идентификационный код;

действующее удостоверение водителя, подлежащего обмену;

документ, подтверждающий изменение фамилии или имени (если такое изменение произошло).

Для замены водительского удостоверения следует подать заявку вместе с пакетом документов, сделать фото для нового удостоверения и дождаться одобрения заявки администратором сервисного центра МВД в Украине онлайн.

Фото: Оформление документов в паспортном сервисе за границей (gettyimages.com)

Документ обычно готов в день обращения. Но для водительского удостоверения, выданного до 2013 года, может потребоваться дополнительное подтверждение действительности документа, поэтому обмен может занять несколько дней.

В приложении "Дия" можно заменить водительское удостоверение за 5 дней. Если водительские права были заказаны через приложение "Дия", забрать их можно без очереди и предварительной записи.

При себе нужно иметь:

недействительное водительское удостоверение;

паспорт, ID-карту или загранпаспорт;

документ, подтверждающий указанное в заявлении место жительства.

Что делать, если в Германии утеряно украинское водительское удостоверение

В таком случае следует обратиться в отдел выдачи водительских прав по месту жительства в Германии. Там отправят запрос в украинский реестр, откуда придет подтверждение водительских прав и разрешения на управление автомобилем. После этого можно получить новое удостоверение со сроком действия до 6 марта 2025 года.

Если потеряно старое водительское удостоверение, услуга восстановления за рубежом в украинском паспортном столе в Германии пока не доступна.

Как заменить украинские водительские права на немецкие

Украинское водительское удостоверение при необходимости можно заменить на немецкое. Для этого придется сдать дополнительный экзамен на одном из языков по выбору. Алгоритм действий сдедующий:

подать заявление на замену водительских прав, если есть оригинал водительского удостоверения, выданного в Украине;

сдать экзамены по теории и практике вождения в TÜV (Technischen Überwachungsverein или Объединение технического надзора) по месту жительства;

отвечать на экзамене можно на немецком языке, английском, французском, итальянском, польском, португальском, греческом, румынском, русском, хорватском, испанском, турецком, арабском.

Требуются следующие документы:

заявление о замене;

справка о регистрации по месту жительства;

заверенный перевод украинского удостоверения на немецкий язык;

запись в автошколу, в которой есть услуга Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis;

справка о прохождении курса оказания первой помощи. Такие курсы можно найти на сайте ASB или Johannitern;

справку о проверке зрения.

Стоимость нового удостоверения – 43,9 евро. Если получать немецкое удостоверение без замены украинского, добавляются обязательные уроки по вождению и соответствующий экзамен. Получение немецких прав может обойтись в 2500 евро.

Напомним, мы писали, где в Германии можно ездить на авто с украинскими номерами.

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