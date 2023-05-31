Правила и сроки. Нужно ли украинцам менять права в Германии

Германия принимает более 1 миллиона украинских беженцев. Среди них многие имеют водительские права и садятся за руль автомобиля в этой стране.
Нужно ли обменивать украинское водительское удостоверение на немецкое и как это сделать, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Украинское водительское удостоверение действует на территории Германии и не требует перевода на немецкий язык. Украинские беженцы могут управлять автомобилем по украинскому водительскому удостоверению в течение 6 месяцев.
18 июля 2022 года в Совете ЕС был принят Регламент об установлении специальных и временных мер по водительским документам, выданным Украиной в соответствии с ее законодательством.
Документ вступил в силу 27 июля 2022 года. В статье 9 говорится, что действие украинских прав прекращается не позднее 6 марта 2025 или ранее, в случае потери статуса защиты. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства внутренних дел.
"В случае, если у вас есть действительное украинское водительское удостоверение, вам не нужно ничего делать. Ваши украинские водительские права признаются в Германии и во всех странах ЕС. Не обязательно иметь заверенный перевод или международное водительское удостоверение", – отмечается на правительственном сайте.
Впрочем, если гражданин Украины предъявляет цифровые водительские права, они будут признаны в Германии после запроса в органы власти Украины и подтверждения действительности документа.
В некоторых случаях украинским водителям придется обменивать свои удостоверения. В то же время гражданам выдадут новые украинские права в следующих случаях:
Обратиться для обмена можно в пункты Паспортного сервиса в Берлине или в Кельне. Для этого следует иметь следующие документы:
Для замены водительского удостоверения следует подать заявку вместе с пакетом документов, сделать фото для нового удостоверения и дождаться одобрения заявки администратором сервисного центра МВД в Украине онлайн.
Фото: Оформление документов в паспортном сервисе за границей (gettyimages.com)
Документ обычно готов в день обращения. Но для водительского удостоверения, выданного до 2013 года, может потребоваться дополнительное подтверждение действительности документа, поэтому обмен может занять несколько дней.
В приложении "Дия" можно заменить водительское удостоверение за 5 дней. Если водительские права были заказаны через приложение "Дия", забрать их можно без очереди и предварительной записи.
При себе нужно иметь:
В таком случае следует обратиться в отдел выдачи водительских прав по месту жительства в Германии. Там отправят запрос в украинский реестр, откуда придет подтверждение водительских прав и разрешения на управление автомобилем. После этого можно получить новое удостоверение со сроком действия до 6 марта 2025 года.
Если потеряно старое водительское удостоверение, услуга восстановления за рубежом в украинском паспортном столе в Германии пока не доступна.
Украинское водительское удостоверение при необходимости можно заменить на немецкое. Для этого придется сдать дополнительный экзамен на одном из языков по выбору. Алгоритм действий сдедующий:
Требуются следующие документы:
Стоимость нового удостоверения – 43,9 евро. Если получать немецкое удостоверение без замены украинского, добавляются обязательные уроки по вождению и соответствующий экзамен. Получение немецких прав может обойтись в 2500 евро.
Напомним, мы писали, где в Германии можно ездить на авто с украинскими номерами.
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