Поворотна точка в історії. В Україні створять маршрути пам'яті війни

В Україні створять місця пам'яті війни 2022 року. У маршрути для відвідування туристами пропонують включити місця, які пов’язані із злочинами росіян та героїчним спротивом українців.

Яким має бути новий вид туризму, TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі Державного агентства розвитку туризму.

Локації викликають інтерес в іноземних туристів та українських туроператорів

Відвідування локацій, що перебували в окупації, викликає зацікавленість у міжнародних та вітчизняних туроператорів, а також іноземних туристів, відзначають у ДАРТ. У зв'язку з цим у відомстві вирішили розробити стратегію з увіковічення пам’яті про українських героїв та жертв російських злочинів.

Фото: Круглий стіл щодо увіковічення місць памяті (надане РБК-Україна)

Держава має докласти значних зусиль для увіковічення пам’яті про українських героїв та жертв російських звірств, належної популяризації історії незалежної України, її державотворення та спротиву, формування цілісного історичного світогляду щодо подій війни за свободу, вважають у ДАРТ.

"Наше основне завдання – створити професійний майданчик для обговорення, який повинен стати полем спільного пошуку та пропозицій. Окремим питанням, яке заслуговує особливої уваги, має стати недопущення на таких об’єктах випадків надмірного туризму та десакралізації жертви, принесеної українцями заради перемоги", – сказала очільниця ДАРТ Мар’яна Олеськів під час круглого столу 14 вересня.

Яким має бути "воєнний" туризм після деокупації

Україна переживає досвід, який не переживала жодна європейська країна з часів Другої світової війни.

"Російська агресія проти нашої держави - поворотна точка в історії не тільки України, але й людства. Війна ще триває, але вже зараз необхідно сформувати культуру відвідування місць пам’яті про злочини рф в Україні, враховуючи при цьому суспільну думку та світовий досвід", - відзначають у відомстві.

До підтримання пам'яті, крім експертів, слід залучати місцеві громади, вважає заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва. Це потрібно, щоб місцеві мешканці донесли своє бачення щодо оформлення локацій, пов’язаних з військовою агресією Росії в Україні.

Фото: До стратегії відвідування залучатимуть громади (gettyimages.com)

Втім, існує небезпека, що нові сенси будуть вкладені у старі радянські шаблони, зауважує заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак.

"Якщо ми говоримо про маршрути, то вони повинні містити як місця, що пов’язані із злочином, так і місця, що пов’язані з героїчним спротивом українців", - зазначив він.

Крім представників держави до обговорення концепції відвідування місць пам’яті, пов’язаних з військовою агресією Росії в Україні долучилися громадські діячі: кураторка платформи культури пам'яті "Минуле/Майбутнє/Мистецтво" Оксана Довгополова, керівник архітектурної майстерні В'ячеслав Балбек, співзасновниця громадської організації "Музей сучасного мистецтва", радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна.

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