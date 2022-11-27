Медленная деградация. Почему санкции пока не уничтожили российскую авиацию

Российские авиакомпании продолжают летать, несмотря на масштабные международные санкции, наложенные на авиационный сектор. Одним их крах кажется неизбежным, а другие уверены, что страна-оккупант нашла обходные пути.

Немало авиационных экспертов удивлены тем, что российские коммерческие авиакомпании все еще поднимаются в небо, несмотря на ряд жестких ограничений, направленных против авиационного сектора страны.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle рассказывает, почему спустя 9 месяцев войны гражданская авиация РФ не рухнула и какое будущее ждет ее дальше.

Гражданской авиации РФ предрекали крах в течение недель

Вскоре после начала вторжения в Украину западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Иностранные авиакомпании разорвали с ними свои коммерческие связи, а производители самолетов, такие как Boeing и Airbus, перестали поставлять в Россию важные запчасти.

Тогда эксперты заявляли: пройдет не более двух недель, и коммерческая авиация в России рухнет. Однако спустя девять месяцев войны прогнозы неминуемой гибели отрасли оказались преждевременными. Авиаперевозки для российских пассажиров, по крайней мере, на внутренних маршрутах, кажутся бесперебойными, пишет издание.

Это объясняется сочетанием факторов, утверждает Ричард Абулафия, авиационный эксперт из американской консалтинговой компании AeroDynamic Advisory: "Текущие санкции определенно являются частью этого процесса. Россия использует существующие запасы запчастей, обходные пути и каннибализм (разбор самолетов на детали – ред.)".

Фото: Из-за сокращения расписания полетов авиакомпании продолжили выполнение внутренних рейсов. На фото – Sukhoi Superjet 100-95LR RA-89080 (wikipedia.org)

"Каннибализация" российской авиации

До полномасштабного вторжения в Украину российские авиакомпании эксплуатировали более 800 самолетов, почти все из них – западного производства.

Последние доступные данные, предоставленные государственной авиакомпанией страны "Аэрофлот", показывают, что более 120 миллионов пассажиров воспользовались услугами авиакомпаний страны в 2019 году. Более половины из них совершали международные рейсы, которые после начала войны были полностью отменены из-за санкций.

Из-за сокращения расписания полетов авиакомпании продолжили выполнение внутренних рейсов, говорит эксперт AeroDynamic Advisory: "Уверен, что их приоритет – сохранение внутренних авиаперевозок. Когда вам больше не нужно беспокоиться о международных маршрутах, это позволяет сэкономить много миль на вашем флоте и использовать ресурсы и компоненты для обслуживания внутри страны".

С этим согласна эксперт по российским авиакомпаниям Анастасия Дагаева. Она сказала DW, что разбор простаивающих самолетов на детали был "возможностью защитить критические компоненты". Пока у них нет других доступных вариантов закупки.

"Теперь мы вынуждены воровать запчасти". РФ зависит от западных комплектующих

Российские коммерческие авиакомпании сегодня эксплуатируют почти полностью современные западные самолеты производства Boeing и Airbus. Большинство из них арендованы у международных компаний. Такая бизнес-модель поддерживается так называемой Кейптаунской конвенцией.

Фото: В марте в РФ приняли закон, практически легализовавший кражу иностранных самолетов, которые ранее арендовали у западных компаний (unsplash.com)

Международный договор был подписан в ЮАР в 2001 году. Он снизил риски для кредиторов и также стоимость заимствования для должников за счет повышения правовой определенности.

"Конвенция позволила международным финансистам исходить из того, что кредитный риск для всех довольно высок. Поэтому они стремились финансировать самолеты на развивающихся рынках, и Россия не была исключением", – пояснил Абулафия.

Когда после 2001 года Россия начала обновлять свой парк коммерческих авиалайнеров, заменив старые самолеты советского производства, она также приняла западные графики технического обслуживания и стандарты безопасности авиакомпаний. После введения санкций российские авиакомпании больше не могли гарантировать эти обязательные графики, и потому многие инвесторы потребовали вернуть свои арендованные самолеты – более 500 бортов на сумму более 10 миллиардов долларов.

Однако в марте 2021 года российский диктатор России Владимир Путин подписал закон, разрешающий авиакомпаниям страны регистрировать свои самолеты в России. Это фактически означало, что страна украла эти самолеты. "Теперь мы вынуждены воровать запчасти, что стало вопросом выживания для гражданской авиации в России", – сказал изданию российский авиаэксперт эксперт Вадим Лукашевич.

Он также отметил, что раньше Иран был большой надеждой для РФ: иранский режим помог бы обойти западные санкции в сфере авиации. Надежда, которая, однако, для Москвы не сбывается.

Фото: "В какой-то момент вы увидите, как наступает предел" – эксперт. На фото – Airbus A320-200 в аэропорту Владивостока (wikipedia.org)

"От 6 до 12 месяцев". Что будет с гражданской авиацией России дальше

Абулафия считает, что Россию и Иран нельзя сравнивать, поскольку Тегеран использует в своем флоте в основном старые модели, построенные в 1970-х и 80-х годах. Современные российские самолеты гораздо больше зависят от регулярных обновлений программного обеспечения и современных полупроводников.

"С самолетами старого поколения их гораздо легче подделать. В России нет внутренних коммерческих мощностей по производству самолетов какой-либо значимости, которые позволили бы ей компенсировать западный бойкот поставок запчастей", – добавил эксперт.

Более того, западные производители действительно хорошо умеют отслеживать комплектующие. Это означает, что Россия в настоящее время отрезана от поставщиков запчастей в других странах мира.

"Подозреваю, в какой-то момент вы увидите, как наступает предел. Потому что получение запчастей здесь и там, уничтожение существующих самолетов – это история от шести до двенадцати месяцев", – сказал Абулафия.

Эксперт также считает, что еще более опасным для российской коммерческой авиации может стать вопиющее нарушение Москвой Кейптаунской конвенции: "Не думаю, что есть кто-то, кто когда-либо снова будет финансировать капитальное авиаоборудование в Россию", – добавляет он.

Отметим, еще одна российская авиакомпания разбирает самолеты на детали.

Также из-за санкций самолеты в РФ ломаются и совершают аварийные посадки.