Возвращение в Украину. Что делать в случае потери или повреждения жилья

Многие украинцы возвращаются в Украину из стран, где они нашли временное убежище от войны.

Как нужно подготовиться перед возвращением и что следует знать о дальнейших действиях в случае повреждения жилья, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Правила возвращения в Украину: что нужно учесть

Вернуться в Украину можно на автомобиле, по железной дороге, автобусом. Актуальные пункты пропуска на границе можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Государственной пограничной службы Украины по ссылке.

Некоторые пункты пропуска могут работать с ограничениями – это следует проверить накануне возврата.

Билеты следует приобрести заранее – даже при большом количестве перевозчиков места могут разбирать. Это касается и поездов "Укрзализныци".

Изучите информацию о территориях, где ведутся боевые действия или общины находятся в оккупации;

Фото: Украинская граница (gettyimages.com)

Согласно правилам, вернуться в Украину гражданам Украины можно с одним из следующих документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину, которое можно получить в консульстве за границей в случае потери паспорта;

другие документы, предусмотренные международными договорами Украины.

Впрочем, согласно законодательству, гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд в Украину. Следовательно, во время войны пограничники пропускают домой и с внутренними паспортами, и даже без документов.

Фото: Поврежденный дом в Киеве (unsplash.com/maksym-pozniak-haraburda)

Что делать, если жилье было повреждено или разрушено

Если в результате военных действий или оккупации жилье повреждено или разрушено, украинцы могут обратиться за компенсацией ущерба. Для этого нужно:

1. Подать заявление. Это можно сделать лично в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП), дистанционно через приложение "Действие" или через нотариуса.

2. После этого комиссия, созданная органом местного самоуправления и военно-гражданскими администрациями, составит акт обследования имущества. Этот документ станет основой для получения компенсации.

3. Внести данные в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это делают комиссии, которые обследовали повреждение жилья.

Ведомости в реестр можно внести независимо от места нахождения лица:

• самостоятельно на Едином государственном веб-портале электронных услуг;

• с помощью мобильного приложения "Дия";

• через ЦНАП или нотариуса.

Фото: Переселенцы в Закарпатье (gettyimages.com)

Где искать жилье переселенцам

Украинцы, которым в результате войны негде жить, могут найти бесплатное временное жилье через государственную программу "Прихисток".

Украинцы принимают переселенцев у себя дома, а за это получают от государства денежную компенсацию на оплату коммунальные услуг.

Напомним, мы писали, какие цифровые документы доступны украинцам за границей.