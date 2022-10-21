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Возвращение в Украину. Что делать в случае потери или повреждения жилья

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Пятница 21 октября 2022 08:00
Возвращение в Украину. Что делать в случае потери или повреждения жилья Фото: Возвращение в Украину (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Многие украинцы возвращаются в Украину из стран, где они нашли временное убежище от войны.

Как нужно подготовиться перед возвращением и что следует знать о дальнейших действиях в случае повреждения жилья, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Правила возвращения в Украину: что нужно учесть

Вернуться в Украину можно на автомобиле, по железной дороге, автобусом. Актуальные пункты пропуска на границе можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Государственной пограничной службы Украины по ссылке.

  • Некоторые пункты пропуска могут работать с ограничениями – это следует проверить накануне возврата.
  • Билеты следует приобрести заранее – даже при большом количестве перевозчиков места могут разбирать. Это касается и поездов "Укрзализныци".
  • Изучите информацию о территориях, где ведутся боевые действия или общины находятся в оккупации;

Возвращение в Украину. Что делать в случае потери или повреждения жильяФото: Украинская граница (gettyimages.com)

Согласно правилам, вернуться в Украину гражданам Украины можно с одним из следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • дипломатический паспорт Украины;
  • служебный паспорт Украины;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину, которое можно получить в консульстве за границей в случае потери паспорта;
  • другие документы, предусмотренные международными договорами Украины.

Впрочем, согласно законодательству, гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд в Украину. Следовательно, во время войны пограничники пропускают домой и с внутренними паспортами, и даже без документов.

Возвращение в Украину. Что делать в случае потери или повреждения жилья

Фото: Поврежденный дом в Киеве (unsplash.com/maksym-pozniak-haraburda)

Что делать, если жилье было повреждено или разрушено

Если в результате военных действий или оккупации жилье повреждено или разрушено, украинцы могут обратиться за компенсацией ущерба. Для этого нужно:

1. Подать заявление. Это можно сделать лично в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП), дистанционно через приложение "Действие" или через нотариуса.

2. После этого комиссия, созданная органом местного самоуправления и военно-гражданскими администрациями, составит акт обследования имущества. Этот документ станет основой для получения компенсации.

3. Внести данные в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это делают комиссии, которые обследовали повреждение жилья.

Ведомости в реестр можно внести независимо от места нахождения лица:

• самостоятельно на Едином государственном веб-портале электронных услуг;

• с помощью мобильного приложения "Дия";

• через ЦНАП или нотариуса.

Возвращение в Украину. Что делать в случае потери или повреждения жилья

Фото: Переселенцы в Закарпатье (gettyimages.com)

Где искать жилье переселенцам

Украинцы, которым в результате войны негде жить, могут найти бесплатное временное жилье через государственную программу "Прихисток".

Украинцы принимают переселенцев у себя дома, а за это получают от государства денежную компенсацию на оплату коммунальные услуг.

Напомним, мы писали, какие цифровые документы доступны украинцам за границей.

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