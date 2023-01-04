Возвращение домой. Как выехать из Британии и закрыть все выплаты

Украинцы, которые получили убежище в Британии, все чаще интересуются, как уехать из страны и закрыть все выплаты.

Какие шаги необходимо предпринять нашим беженцам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на блог "Украинка в Великобритании" киевлянки Лидия Виноградная.

Украинка перечислила основные действия, чтобы закрыть выплаты и обязательства при длительном выезде из страны.

"Совсем недавно сыпались посты, что делать, когда приехал, но сейчас мне в личные сообщения пишут много вопросов о том, как же из страны уехать и как закрыть все выплаты", – пишет она.

Фото: Информационный пункт для украинцев в Лондоне (gettyimages.com)

Если украинец уезжает из Британии навсегда или как минимум на срок дольше 28 дней, необходимо:

Закрыть клейм Universal Credit (универсальное пособие для украинцев).

"Для этого нужно написать в журнал, что вы просите прекратить выплаты, так как покидаете страну на неопределенное время. Очень важно сделать это своевременно, так как может быть ситуация, когда вам деньги начислят, а потом попросят их вернуть, потому что обработают ваш запрос", – отмечает она.

Также можно просто прийти на очередное собеседование со своим work coach и сообщить ему об этом.

"Если вы находитесь заграницей более 1 месяца, вы не можете получать Universal Credit", – добавляет она.

Закрыть пособие на ребенка Child Benefit.

"Вы можете это сделать онлайн, только если у вас есть британские права. В ином случае вы должны или дозвониться по телефону или написать на почту", –предупреждает Лидия Виноградная.

Telephone:

0300 200 3100

Outside UK:

+44 161 210 3086

Почта:

HM Revenue and Customs — Child Benefit Office

PO Box 1

Newcastle upon Tyne

NE88 1AA

United Kingdom

Закрыть статус самозанятости self-employed

"Если вы работали как self-employed и у вас есть номер UTR, вам нужно сообщить HMRC, что вы прекратили работать как самозанятый в UC.

"Также, это не освобождает вас от заполнения налоговой декларации по окончанию налогового года", – предупреждает украинка.

Завершить трудовые отношения с работодателем

"Вам необходимо получить последний payslip и форму, которая называется P60, где будут написаны все налоги, которые вы оплатили за текущий налоговый год", – советует киевлянка.

Фото: Перед отъездом нужно отказаться от выплат (gettyimages.com)

Если украинец переплатил налоги, то сумма вернется после окончания налогового года: придет письмо на последний адрес, который был зарегистрирован в налоговой.

Напомним, мы писали, как изменятся правила и выплаты для беженцев в разных странах.