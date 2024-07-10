Спрос восстанавливается. Что происходит с туризмом в Карпатах летом 2024 года

Летний отдых в Карпатах – всегда возможность насладиться красотой природы, спокойствием горного региона и активным досугом. В условиях войны эта живописная часть Украины стала особенно важной для восстановления психического и физического здоровья украинцев.

Какой спрос на отдых в Карпатах в июле 2024 года и как изменились цены на проживание, в колонке для РБК-Украина рассказывает основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

Как изменилась стоимость проживания этим летом

Последние изменения в экономике и социально-политической ситуации оказали значительное влияние на стоимость жилья и услуг в этом регионе. Зимний сезон 2023-2024 годов был не очень удачным для туристической отрасли Карпат. Это связано с неблагоприятной погодной ситуацией. Снег стабильно был не во всех регионах Карпат.

На посещаемость традиционно повлияла ситуация с блокпостами ТЦК на основных туристических направлениях Карпат. Это привело к тому, что цены на услуги оставались на невысоком уровне из-за слабого спроса.

К примеру, в декабре-январе можно было свободно забронировать двухместный люкс в гостинице Поляницы всего за 700-1000 грн в сутки, что было аномально дешево для зимнего периода.

Начало лета 2024 года оказалось неопределенным как для потенциальных туристов, так и для гостиничного бизнеса. Ухудшение ситуации с энергетикой в стране и новый закон о мобилизации отвлек граждан от путешествий в мае и июне.

В июне в Украине существенно выросла стоимость электроэнергии. С середины июня до начала июля усадьбы Карпат уже начали получать стабильные бронирования на середину июля и дальше. Это все не могло не отразиться на стоимости аренды жилья.

Фото: Отель в Карпатах (facebook.com/korunaua)

В среднем, по сравнению с майской стоимостью цены поднялись на 10-25% в зависимости от категории предоставляемых жилья и услуг.

К примеру, на 10 июля двухместный номер в коттедже в Верховине стоит от 800 грн. А двухместный номер на базе отдыха с бассейном в Солотвино в Закарпатье обойдется от 1400 до 1600 грн в сутки.

Что влияет на цены в этом сезоне

Приближается замечательная пора середины лета в Карпатах. Это идеальный период для изменения обстановки, ретритов, физической и психологической реабилитации, фототуров и поездок с детьми для снятия стресса.

Окончательные цены на отдых зависят от многих факторов, начиная от услуг, оказываемых владельцами жилья и его расположения. Также цены зависят от спроса, который в этот период повышен, и цен на энергоносители.

Владельцы вынуждены использовать недешевые генераторы и зарядные станции, чтобы предоставлять гостям хотя бы минимально необходимые услуги и удобства.

Ситуация в индустрии туризма в Карпатах по-прежнему остается сложной. Однако с оптимизмом можно смотреть в будущее, учитывая способность бизнеса Карпат преодолевать трудности и предоставлять неповторимый опыт отдыха своим посетителям даже в таких сложных условиях.

Фото: Походы в Карпатах (unsplash.com)

Тем более что начинается основной период высокого летнего сезона в Карпатах. Несмотря на все сложности, украинцы массово выбирают отдых в Карпатах и Закарпатье, что отражается в статистике поисковых запросов и общих показателях посещаемости основных сервисов поиска жилья в Украине.

Туристов в Карпатах будет не меньше, чем в прошлом году

Судя по статистике поиска жилья, многие туристы рассматривали поездки на морское побережье Одессы и Николаева, однако майское усиление обстрелов со стороны российских оккупантов негативно отразилось на тенденциях путешествий к морю. Большинство пляжей этих регионов оставались официально закрытыми. В результате многие решили на отдых направиться в горный регион.

Сейчас начинает расти количество бронирований в Карпатах на ближайший месяц. Больше всего люди выбирают основные туристические локации, усадьбы у водоемов или с собственными бассейнами.

Фото: Озеро в Буковеле (unsplash.com)

Хотя в мае и июне спрос на отдых в Карпатах в этом году был ниже, чем в прошлом году, в первой декаде июля ситуация уже такая, как в 2023-м. В летний период 2024 года туристов будет не меньше, а то и больше по сравнению с прошлым годом.

Летний отдых в Карпатах – прекрасная возможность восстановить силы и насладиться красотой природы. Несмотря на сложные условия войны и экономическую нестабильность, Карпаты остаются популярным местом для отдыха. Гибкость и адаптивность туристической индустрии позволяют сохранить высокий уровень обслуживания.

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