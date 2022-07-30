Полярний круїз за 120 тисяч доларів. Чому тури до Арктики - на піку популярності

Єдиний у світі розкішний туристичний криголам нещодавно здійснив свій перший рейс до Північного полюса. Спеціально створений для туристичних цілей лайнер-криголам Le Commandant Charcot 13 липня пройшов крізь морські льоди, виконавши свій перший успішний пасажирський рейс на "вершину землі".

Як стали популярними тури в Арктику і як туристи можуть зберегти природу континенту - TRAVEL РБК-Україна пише з посиланням на Bloomberg.

Квитки на арктичний круїз за ціною від 40 000 доларів

Le Commandant Charcot — криголамний круїзний лайнер французької судноплавної компанії Compagnie du Ponant. Судно названо на честь французького полярного вченого Жана-Батіста Шарко. Це криголамне судно полярного класу 2, здатне досягати віддалених полярних напрямків, таких як географічний Північний полюс.

Лайнер оснащений гібридною силовою установкою, що працює на зрідженому природному газі й електричними батареями потужністю 5 Мвтг, здатними на короткий час привести корабель в рух без працюючих двигунів.

Під кінець літа заплановано ще більше рейсів туристичного криголама, хоча ціни за такий "полярний круїз" дуже високі: від 40 000 до 126 000 доларів за квиток для одного пасажира.

Фото: Криголамний круїзний лайнер Commandant Charcot здійснив свій перший успішний пасажирський рейс в Арктику (wikipedia.org)

"На борту 245 слотів, і нестачі у бажаючих потрапити в тур немає. Цього літа не менше 57 000 круїзних пасажирів прибудуть в Лонгйір — норвезький архіпелаг. Звідти відправляється цей лайнер і багато інших арктичних круїзів. Екологічні ризики полярного пригодницького туризму значні, включаючи можливість забруднення. Але при стійкому управлінні туристичні круїзи можуть допомогти у зусиллях по збереженню Арктики, пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації", — вважає автор статті на Bloomberg Адам Мінтер, який спеціалізується на темах технологій і навколишнього середовища.

Скандинавія, льоди та альпінізм. Коли тури до Арктики стали популярними

Арктика давно приваблює туристів. За десятиліття до першої успішної експедиції на Північний полюс поціновувачі незвичайних подорожей у важкодоступні локації досліджували скандинавську Арктику, насолоджувалися фіордами та альпінізмом, полюванням і риболовлею. Ці активності організовували провідники-представники корінних народів.

Пароплави створили ринок для арктичних круїзів, включаючи відвідування Аляски, Ісландії та Гренландії. До початку 1900-х років арктичні тури вже були досить процвітаючим бізнесом. Цьому сприяли путівники й захоплююче дух висвітлення в ЗМІ.

Сучасні технології значно спростили дослідження Арктики, і в період з 1977 по 2004 рік до Північного полюса дісталися 52 криголами. Тринадцять з цих рейсів були присвячені науковим дослідженням, інші 39 провели для туристів.

Фото: Круїзи на французькому криголамному лайнері розписані до кінця літа (wikipedia.org)

За останнє десятиліття процеси танення льодів в Північному Льодовитому океані та подовження літа ще більше збільшили кількість арктичних круїзів. З 2013 по 2019 рік кількість унікальних туристичних суден, що заходять в Арктику, збільшилася з 77 до 104. Річна місткість цих суден зросла з 74 177 до 91 166.

"Це досить скромні цифри. Бо, наприклад, Венецію у великодні вихідні відвідало більше людей. Але стійке зростання турів в Арктику викликає занепокоєння. Є вагомі тому причини. У разі розливу палива, витоку стічних вод або іншого нещасного випадку на Півночі не вистачить інфраструктури, щоб вирішити проблему", — пише автор.

Розлив палива і витік вод. Чим тури на криголамах небезпечні для природи

Великі круїзні лайнери — це ще більший вплив людини на острівці дикої природи. "Вторгнення" людей змінює поведінку тварин і потенційно руйнує флору й без того невеликі місця проживання унікальних видів. Арктичні туристи та оператори не можуть ігнорувати свій вплив на клімат. У 2016 році викиди вуглецю, пов'язані з туристичним транспортом (літаки, кораблі, автомобілі та інші транспортні засоби), становили близько 5% від загального обсягу глобальних викидів.

"Викиди посилюють глобальне потепління і танення моря, але це також створює більше можливостей для круїзів в Арктиці. Це "порочна петля", яка сприяє і без того великій активізації туризму. Особливо швидко зростає інтерес з боку заможних туристів: вони хочуть подивитися пейзажі, яких на планеті стає все менше", — вважає Адам Мінтер.

Але замість заборони та зупинки арктичних круїзів це привід зробити їх кращими, вважає він: "Більше століття дикі місця манять відвідувачів, і їх кількість зростає. Ці створює економічні стимули, щоб зберегти дику природу. І з'являється все більше людей, які хочуть її захистити. Знаменитий британський натураліст і телеведучий сер Девід Аттенборо висловився з цього приводу найкраще: "Ніхто не буде захищати те, що йому байдуже, і нікому не буде діла до того, чого вони ніколи не відчували".

Як туристи можуть допомогти зберегти Арктику

Арктика потребує турботи людей. Морський лід продовжить танути, і цей процес може прискоритися.

"Арктична рада — ні до чого не зобов'язуюча організація восьми арктичних країн, яка могла б просувати розумні правила для туристів, але вона дає збої через вторгнення Росії в Україну", — пише автор.

Навіть ті туристи, які можуть дозволити собі квитки на розкішні криголами за 126 000 доларів, зупинити зміну клімату самі по собі не можуть. Але і вони не безсилі, вважає журналіст: "За минуле століття заможні туристи, які приїхали в дикі місця, зіграли вирішальну роль в їх збереженні, починаючи з лісів Непалу і закінчуючи ранніми роками існування надзвичайно популярної системи національних парків США. В Арктиці можна зробити щось подібне".

Фото: Втручання людини в незайману екосистему завдає шкоди, але це можна повернути й на користь (intrepidtravel.com)

Асоціація операторів арктичних круїзних експедицій розробила керівні принципи сталого розвитку для арктичних круїзів і сертифікує більшість арктичних круїзних операторів.

"Очікується, що в майбутньому від туристичних круїзів вимагатимуть сприяти науці та дослідженням, і на маршрутах використовуватимуть екологічно чисті судна. Le Commandant Charcot, що належить французькому круїзному оператору Compagnie du Ponant, обладнаний двома науковими лабораторіями. Там також працюють кілька вчених, які проводять лекції для пасажирів. Це може служити прикладом для інших арктичних суднобудівників і туркомпаній".

У міру зростання глобального потепління у світі поїздка в Арктику стане розкішшю. Але це також "квиток, який може привести людство до кращого майбутнього", — вважає експерт.

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