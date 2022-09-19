ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Покровителі перемоги. Окупанти намагалися знищити давні сакральні скульптури біля Ізюма

Новость на русском →
Понеділок 19 вересня 2022 16:17
Покровителі перемоги. Окупанти намагалися знищити давні сакральні скульптури біля Ізюма Фото: Половецькі баби до та після окупації (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Росіяни зруйнували історичні пам'ятки - половецьких бабів на Харківщині

Окупанти зруйнували тисячолітні кам'яні скульптури біля Ізюма – фото пошкоджених половецьких бабів опублікували в соцмережах.

Про вандалізм проти пам'яток сакрального мистецтва розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook журналіста Віталія Школьного.

Пошкоджені половецькі баби на горі Кременець в околицях Ізюма на Харківщині датуються 9-13 століттям. На опублікованих кадрах видно, що одна фігура розбита на шматки повністю, а інші мають відколоті частини.

"Половецькі баби в Ізюмі на горі Кременець. Вистояли понад тисячу років. Такі вони зараз після втечі окупаційних військ", - описав світлини автор.

Зазначені скульптури – надмогильні статуї половців, які встановлювали на спеціальних святилищах на вершинах курганів. Гора Кременець біля Ізюма – найвища точка Харківської області. Кам'яні фігури символізували пам'ять предків кочівників, обличчя у фігур були повернуті на схід.

Фото: Половецькі баби біля звільненого Ізюма (facebook.com/shkolnyi.vitalii)

На територію сучасної України культ кам'яних язичницьких бовванів потрапив із Монголії та Алтаю, де зародився в 7-9 століттях. Слово "баба" з тюркської мови означає батько, пращур. Завдяки ідолам історики мають змогу вивчати культуру та побут половецького народу, який вперше прийшов до кордонів Київської Русі в 1055 році.

Якщо спочатку культові скульптури використовували для пошани роду, то з часом – фігури чоловіків-воїнів сприймали як покровителів перемоги, а жіночі фігури символізували непереможність та безсмертя воїнів.

Половецькі баби знаходяться у колекціях кількох музеїв в Україні, найчисленніша з яких – близько 70 екземплярів – у Дніпрі.

Нагадаємо, ми писали, на Миколаївщині знайшли унікальний склеп козацької старшини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків вандали
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Наталія Наконечна
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні: поради
Наталія Наконечна
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Катерина Колонович
Врятувати історію. Гід-історик перетворює маєток на Житомирщині на туристичну родзинку
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Альона Палій
Українці за кордоном мають платити податки: в яких випадках
Альона Палій
юрист Stron Legal Services
Всі точки зору