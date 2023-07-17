"Подумайте трижды". Какие земли Германии принимают украинских беженцев в июле

Германия продолжает предоставлять убежище беженцам из Украины. Хотя большинство регионов и крупных городов уже переполнены, несколько земель готовы расселять украинцев.

Какие федеральные земли Германии принимают украинцев в июле, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на uahelp.wiki.

Какие земли Германии принимают украинцев в июле

Между землями существует соглашение о квотах приема беженцев. Земли, перевыполняющие свою квоту, могут временно "закрываться" – тогда беженцев перенаправляют в другие регионы.

Информацию о федеральных землях, принимающих украинских беженцев, публикует международная команда волонтеров. По данным UAhelp, к середине июля можно отправляться в следующие земли:

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg);

Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz);

Саксония (Sachsen);

Гессен (Hessen);

Тюрингия (Thüringen).

На сайте также предупреждают, что украинцев в этих землях принимают, за исключением крупных городов.

"Вас могут оставить в "непринимающей" земле, если вы приехали туда, не имея распределения в другую землю и при этом, если на днях оттуда выехали много украинцев и освободились места. Это предусмотреть невозможно, сегодня есть, завтра нет", – отмечают волонтеры.

Фото: Приживание в лагере (gettyimages.com)

К чему готовиться украинцам по прибытии

"Германия принимает беженцев, несмотря на переполненость и часто отвратительные условия проживания в лагере первоначального приема. Подумайте трижды, готовы ли вы это пройти с перспективой сменить несколько лагерей за первое время и необходимостью жить в лагере/спортзале/ангаре без помощи 2-3 месяца, пока продолжается оформление", – предостерегают волонтеры бегущих от войны.

Другие же беженцы, ранее оформлявшие вид на временное проживание Aufenthaltstite или Fiktionbescheinigung (фикцион) в Германии, в лагерь первоначального приема не попадут. Там принимают только тех, кто начинает оформление в стране.

"Ваша старая привязка продолжает действовать 3 года, даже если разрешение на проживание уже истекло. Скорее всего, вам нужно ехать в тот город, который выдал вам вид на временное проживание, а город уже должен думать, куда вас поселить. И если в другой округ, то только по направлению", – объясняют прибывающим в Германию с документами.

Чтобы знать точный ответ о возможности поселения, следует написать в миграционную службу по электронной почте.

Список лагерей, где принимают украинских беженцев, и особенности размещения можно изучить по ссылке.

Напомним, мы писали, что в Германии запустили платформу по поиску жилья для украинцев.

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