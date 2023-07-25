Начались выселения. В Чехии для украинских беженцев готовят палаточные городки

Программа поддержки украинских беженцев в Чехии изменилась с 1 июля – бесплатное размещение было ограничено 5 месяцами. Десятки людей уже выселили из предоставленного жилья.

В неправительственных организациях предполагают ухудшение ситуации в августе, поэтому на случай необходимости строят палаточные городки, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Ситуацию с размещением украинских беженцев обсудили в рабочей группе, занимающейся адаптацией и интеграцией вновь прибывших под руководством уполномоченной по правам человека Клары Шимачковой Лауренчиковой.

"Несмотря на изменения в пакет законов Lex Ukrajina V, вступивших в силу в начале июля, ситуация с оказанием помощи и размещением беженцев остается стабильной", – отметили в Министерстве труда и социальных дел (MPSV).

По официальным данным, в июне в заведениях срочного размещения (гостиницы, общежития, хостелы) проживали 70 тысяч украинцев. Из них 30 тысяч человек не входили в категорию уязвимых, которым государство и дальше оплачивает жилье. Еще 31,5 тысячи беженцев проживали в 12 тысячах квартир, за которые платило государство (солидарный взнос). В новом реестре квартир, принимающих беженцев, было зарегистрировано 8,2 тысячи квартир на 13 тысяч человек .

В Минтруда не сообщили, скольким беженцам с начала июля государство перестало платить за экстренное жилье и сколько людей потеряли жилье в солидарных домохозяйствах.

Фото: Размещение украинских беженцев (gettyimages.com)

О случаях выселения беженцев рассказала Клара Боумова из Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами в Чешской Республике:

"У нас есть информация с мест. Мы боялись более сложных последствий. Нарастание пока происходит постепенно. Мы слышим о десятках людей, а не о сотнях. О потерявших жилье позаботились благодаря доброжелательности некоторых заведений жилого размещения и администрации краев".

Из-за проблем с жильем некоторые люди вынуженно возвращаются в Украину, даже на прифронтовую территорию, отметила эксперт.

Организации, помогающие беженцам, предостерегают от ухудшения ситуации с жильем в Чехии в августе. На всякий случай в регионах готовятся – строят палаточные городки, например, в Плзене. Пока в них живут единицы беженцев.

Напомним, мы писали, куда обращаться украинцам, которые не могут арендовать жилье.

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