В трех областях. В Украине зимой развернут экстренные приюты

В Украине развернут временные убежища для переселенцев в трех областях. Это будет осуществлено в рамках новой программы ЕС по экстренному размещению людей в зимний период.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

ЕС запускает новую программу предоставления экстренного убежища в зимний период в Украине, поскольку война, которую ведет Россия, продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру.

Такое заявление сделал Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич во время визита в Украину 20 октября.

"Будущая зима, вероятно, принесет Украине серьезные вызовы, и мы должны быть готовы к ним. За счет нашей программы rescEU временные приюты будут немедленно развернуты в трех разных регионах Украины – Ровенской области, Бучанском районе Киевской области и Харьковской области", - сообщил он.

В пилотном проекте развернут пункты временного размещения:

в Ровенской области – 500 пунктов;

в Бучанском районе – еще 550 пунктов к 1000 существующих коек;

в Харьковской области – 600 пунктов.

В каждом пункте можно будет разместить до пяти человек – помещение будет полностью оборудовано кроватями и обогревателями.

Фото: Модульные домики, установленные во Львове (gettyimages.com)

Пункты временного размещения доставляются в Украину за счет чрезвычайных запасов rescEU, размещенных в Швеции. Отмечается, что они будут оборудованы душевыми туалетами, основными наборами туалетных средств и общими местами для сбора или приема пищи.

Комиссия также закупила тысячи коек, которые можно использовать в центрах временного размещения для приема беженцев или внутренне перемещенных лиц. Приюты будут предоставляться как временное решение, пока не станет доступно более постоянное жилье.

Напомним, мы писали, что ЕС готовится к новой волне беженцев из Украины.