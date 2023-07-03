Проверки ужесточились. Беженцам из Украины сложнее попасть в США: причины

США предоставили убежище более 270 тысячам украинцев, въехавших в страну с февраля 2022 года. Около 130 тысяч наших граждан приняли по программе "Единство ради Украины" (U4U), по которой американцы выступили спонсорами.

Между тем, в последнее время ужесточились процедуры проверки людей из Украины, желающих прибыть в США, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на voanews.com.

Специально созданная программа U4U беспрецедентна для Соединенных Штатов по скорости и открытости. С начала войны более 200 тысяч американцев согласились стать спонсорами бежавших от войны в Украине.

"Миграционное право, особенно законодательство о предоставлении убежища, в США чрезвычайно сложное. И внедрение специальных программ для украинцев, таких как допуск по паролю и допуск по программе U4U – это было беспрецедентное решение. Для других граждан, других стран такого никогда не делали, и не делали с такой скоростью", – рассказала представитель совета директоров Ukraine Immigration Task Force Ирина Мазур.

Между тем, попасть в США для украинцев становится сложнее. Если после начала войны принимали практически всех, то в последнее время процедуры проверок усилились.

"Как и в каждой другой программе, всегда были злоупотребления, как со стороны спонсоров, так и со стороны бенефициаров. Поэтому миграционная служба и пограничная служба гораздо более тщательно проверяют, кто подает документы и въезжает. Особенно, квалифицируются ли те украинцы, которые не находились физически в США", – обратила внимание иммиграционный адвокат.

По ее словам, особое внимание уделяют несовершеннолетним, приезжающим без сопровождения родителей.

"Сейчас на границе, особенно в американском пограничном пункте в Европе, у некоторых украинцев чрезвычайно придирчивые собеседования. Их спрашивают, куда они едут, зачем они едут, кто их спонсирует. Где они были в начале войны. По сравнению с тем, как это происходило год назад, сейчас правила более жесткие", – объяснила Ирина Мазур.

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