Пассажиров авиакомпании будут анонимно взвешивать перед рейсом: причины

Авиакомпания Air New Zealand ввела процедуру добровольного взвешивание пассажиров. Так перевозчик пытается подсчитать общий вес, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Пассажирам обещают оставить их данные в тайне, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Взвешивание назвали опросом, который проводится на международных рейсах. Данные веса пассажиров и ручной клади будут использовать для расчета взлетной массы самолета.

Перевозчик пообещал, что информация о массе тела не будет отображаться на весах в аэропорту. В базе данных авиакомпании не будет отмечено имя пассажира. Сотрудникам в аэропорту нужно будет только отметить, пассажир взрослый или ребенок, пол и сколько сумок везет с собой как ручную кладь. Такой опрос проводится каждые 5 лет, чтобы обновить актуальный средний вес пассажиров и их вещей.

В 2021 году взвешивала пассажиров крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana. Среди согласившихся проводили лотерею с подарками.

Средний вес пассажиров вносят в компьютерную систему для расчета балансировки самолета перед вылетом. Это необходимо сделать, чтобы во время стоянки авиалайнер не упал на хвост, во время взлета не задел взлетно-посадочную полосу, и компьютер подсчитал нужную тягу двигателей для разгона.

Из-за неправильного расчета взлетной массы в 2020 году самолет туристического оператора TUI в аэропорту Бирмингема взлетел с меньшей тягой, чем нужно. Инцидент был расценен как серьезный. Такое произошло, потому что компьютер принял женщин на рейсе за детей и снизил вес воздушного судна на 1,3 тонны.

Напомним, мы писали, что европейская авиакомпания вводит экономию на пассажирах.