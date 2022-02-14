Без паніки та фейків. Туристам розповіли, що робити у разі скасування рейсів

Багатьох туристів, хто найближчими днями збирається вирушити в подорож, хвилює питання: "Щоправда, що небо закривають і рейси скасують?".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Тревел-експерт Ірина Заїка поділилася з туристами порадами, як діяти у подібних ситуаціях.

За словами експерта, ситуація справді напружена, але небо не закривають. Тому "не варто себе накручувати, оскільки незалежно від ступеня нашої паніки ми ніяк не впливаємо на ситуацію".

"Небо не закривають. Є, безумовно, напруження щодо ситуації в Україні та ризику нападу Росії. З цієї причини деякі західні страхові компанії призупинили дію страхування літаків на період перебування їх у повітряному просторі України.

Борти тих авіакомпаній, які потрапили під це рішення, справді зараз скасовують або можуть скасувати польоти в/з України. Наразі авіакомпанії та держава шукають варіанти нових фінансових гарантій", – сказала Ірина Заїка.

Чи не поширювати дезінформацію. "Головне - безпека туриста"

Також вона додала, що, попри хвилювання, треба заспокоїтись, адже "хвилювання ніяк не впливає на ситуацію".

"Друге і важливе – якщо ваші тури/вильоти повинні відбутися найближчими днями, не ініціюйте їх скасування. Адже поки авіакомпанія або туроператор не повідомили вам зі свого боку офіційно про скасування туру або вильоту з запропонованими варіантами вирішення питання, відмова з вашого боку практично будь-якому договору тягне за собою 100% штраф. Якщо, звичайно, у вас не якийсь супер-тариф на переліт", – наголосила вона.

За словами експерта, страховка від невиїзду покриває страхові випадки – хворобу, смерть, нещасний випадок, пожежу тощо. Але не покриває варіанти "передумав, не хочу, боюсь".

"Боїтесь – залишайтеся вдома. Адже ваш спокій і безпека важливіші за гроші, правда?", – зазначила Ірина Заїка.

Якщо на одній чаші терезів гроші, а на іншій – безпека, життя та здоров'я, варто вибрати друге, вважає тревел-експерт.

Фото: Аеропорт Бориспіль (facebook.com/airportboryspil)

"Авіаперельоти – дуже серйозна і дуже недешева справа. І нікому не цікаво просто так скасовувати рейси, відмовляючись від прибутку і потрапляти на всілякі компенсації. Але на першому місці завжди стоїть безпека. Тому якщо ваш виліт скасували через міркування безпеки – це хороша новина".

Також вона закликала не читати й не поширювати фейки та "передбачення".

"Не читайте все, що починається зі слів "можливо", "імовірно", і так далі. Якщо вже хочете щось дізнатися, шукайте першоджерело інформації. Зараз просто оцініть, що ви живі, здорові, що сьогодні – чудовий день. навіть якщо виникли проблеми з вашим вильотом, це точно не найстрашніше в житті. І завтра буде новий день. І прийде нове рішення. А поки що – миру всім нам. Це все-таки найголовніше", – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, про українські авіакомпанії на тлі паніки через можливе вторгнення Росії можуть втратити більшість літаків.