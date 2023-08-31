Памятник истории. Как в Украине восстанавливают старинные казацкие кладбища

Старинные казацкие кладбища – уникальное культурное наследие, которое в Украине пытаются спасти и включить в реестр памятников. Поиском крестов, которым 100-300 лет, занимается общественная организация "Украина Инкогнита".

Недавно энтузиасты провели толоку на древнеукраинском некрополе села Зализнячка Черкасской области, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу проекта.

На старинном кладбище ранее было обнаружено 35 больших крестов, датированных 18 веком и первой половиной 19 века, около 160 крестов конца 19-го – начала 20 века и нагробные плиты того же периода. Обследовали территорию в том числе и с воздуха – с помощью квадрокоптера. Сколько точно крестов и плит осталось на кладбище, посчитать невозможно, потому что часть находятся под землей и в густых кустарниках.

Как рассказал председатель организации Роман Маленков, в толоке приняли участие 25 добровольцев. Удалось очистить большую часть старинного кладбища от кустарников.

Фото: Старинное кладбище в Зализнячке (ukrainaincognita.com)

Кладбище в Зализнячке 18-19 веков имеет уникальные каменные кресты и нагробные плиты. Участки сформировались в разные периоды, что дает возможность проследить развитие сакрального искусства каменщиков-камнерезов. Всего на кладбище около 200 надгробий.

"Далее кладбище будет внесено в реестр памятников, кустарники превратятся в газон, а участок целинной степи, на которой расположена старейшая часть кладбища – в мини-заповедник, ведь она никогда не знала плуга и там растет уникальная степная растительность", – говорит Роман Маленков.

Древнеукраинский некрополь в Зализнячке должен превратиться в объект исторической памяти и в туристический объект.

Видео: Проведение толоки на кладбище в Зализнячке (youtube.com/"Насправді з Романом Маленковим")

Следующая толока запланирована на сентябрь в селе Колодистое. Там состоится расчистка кустарников и благоустройство. Это будет один из самых невероятных некрополей в Украине.

На толоку в Колодистом можно регистрироваться: 096 059 47 73. Автобус будет из Киева. Выезд 23 сентября.

Раньше мы писали, что в экспедициях находят древнеукраинские каменные кресты.